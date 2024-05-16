Минимализм в уходе за волосами: пять необходимых продуктов для каждого

Для тех, кто предпочитает минимализм, даже в уходе за волосами, мы подготовили список базовых продуктов, необходимых каждому, обходясь без лишних средств и тоников для кожи головы.
Шампунь и кондиционер остаются основными элементами ухода. Шампунь очищает кожу головы от загрязнений, в то время как кондиционер восстанавливает кутикулу волос и питает их. Несмываемое средство помогает облегчить расчесывание, придает волосам блеск и предотвращает их спутывание. Маска для волос не является обязательным продуктом, но может быть особенно полезной осенью и зимой для увлажнения и питания сухих и поврежденных волос. Пилинг для кожи головы стал важным элементом ухода, стимулируя кровообращение и рост волос.
Сухой шампунь призван помочь в днях, когда нет времени на мытье головы, продлевая свежесть волос и добавляя объем.
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