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Минимализм в уходе за волосами: пять необходимых продуктов для каждого

Необходимые вещи: 5 продуктов для волос, которые стоит иметь всем

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Для тех, кто предпочитает минимализм, даже в уходе за волосами, мы подготовили список базовых продуктов, необходимых каждому, обходясь без лишних средств и тоников для кожи головы.

Необходимые вещи: 5 продуктов для волос, которые стоит иметь всем
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шампунь и кондиционер остаются основными элементами ухода. Шампунь очищает кожу головы от загрязнений, в то время как кондиционер восстанавливает кутикулу волос и питает их. Несмываемое средство помогает облегчить расчесывание, придает волосам блеск и предотвращает их спутывание. Маска для волос не является обязательным продуктом, но может быть особенно полезной осенью и зимой для увлажнения и питания сухих и поврежденных волос. Пилинг для кожи головы стал важным элементом ухода, стимулируя кровообращение и рост волос.

Сухой шампунь призван помочь в днях, когда нет времени на мытье головы, продлевая свежесть волос и добавляя объем.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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