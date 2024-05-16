Запрет на дайвинг и сноркелинг на Пхукете: защита кораллов

На Пхукете запретили подводное плавание и дайвинг

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете временно ограничили водные виды спорта, такие как подводное плавание и дайвинг, чтобы защитить кораллы от разрушения. Это решение принял национальный парк Хат-Нофарат-Тара-Му-Ко-Пхи-Пхи, объявивший о введении мер с 16 мая до дальнейшего уведомления.

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По данным The Phuket Express, обследование территории показало значительное обесцвечивание кораллов и уменьшение разнообразия морской флоры и фауны, что привело к закрытию некоторых зон для сноркелинга и дайвинга.

Согласно решению национального парка, будут закрыты несколько популярных мест для этих видов спорта, включая остров Кай (Куриный остров) на севере, востоке и западе, остров Пода на севере, залив Пу Я, остров Данг (Красный остров), залив Рейли (остров Птичьего гнезда или Хэппи Остров) и остров Явасам. Дайвинг будет запрещен только на острове Явасам.

Туристам рекомендуется заниматься сноркелингом и подводным плаванием в других разрешенных зонах национального парка. Эти меры направлены на сохранение уникальной природы и экосистемы этого популярного туристического направления.