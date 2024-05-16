Россиян предостерегли об опасности возникновения слабоумия из-за домашних кошек

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Фельдшер Балан: кошки у пожилых людей могут провоцировать слабоумие

1:22
Здоровье

По мнению фельдшера Натальи Балан, управляющей сетью пансионатов для пожилых людей, у людей старше 65 лет, у которых есть собака, риск развития слабоумия снижается на 40%. Это объясняется тем, что забота о питомце помогает сохранять физическую и умственную активность, что в свою очередь способствует частым прогулкам и социальному взаимодействию.

Фельдшер Балан: кошки у пожилых людей могут провоцировать слабоумие
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно её утверждениям, наличие кошки в доме, наоборот, повышает риск появления когнитивных нарушений. Причина кроется в паразитах Toxoplasma gondii, носителями которых являются кошки. Инфицируются люди через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм.

"Заражённость токсоплазмозом в мире — около 35%. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в центральную нервную систему и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может напрямую стать причиной развития психического расстройства", — объяснила Наталья Балан.

Токсоплазмоз оказывает особенно негативное воздействие на пожилых людей, приводя к утрате мышечной массы, истощению и нарушению когнитивных функций, что в конечном итоге может привести к деменции, сказала специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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