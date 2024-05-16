Высаживаем рассаду капусты: добавьте эти 2 компонента в лунки — запустите мощный рост

Как высадить рассаду капусты

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Приготовление лунок для посадки капусты — важный этап. Начните с выкопки ям глубиной и шириной 30 см. Это обеспечит достаточно места для корней капусты, чтобы они могли хорошо развиться.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Далее в почву добавьте две составляющие. Первая — компост (можно использовать перегной или биогумус), чтобы обогатить почву необходимыми питательными веществами. На каждую лунку возьмите примерно 0,5 литра компоста. Вторая добавка — зола. Разложите небольшое количество золы поверх компоста в яме и тщательно перемешайте ее с почвой с помощью лопаты или рук.

После того как добавки хорошо перемешаны с почвой, высадите капусту в лунки. После посадки тщательно полейте растения раствором марганцовки, чтобы помочь почве осесть и уничтожить вредные микроорганизмы. Также можно добавить слой мульчи вокруг основания растения, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков.

Чтобы обеспечить капусте защиту, можно использовать веточки дикого клена для притенения, а при ранней посадке — пластиковые бутылки.

С правильной подготовкой почвы и выбором подходящего места для посадки ваша капуста будет расти здоровой и обеспечит вам хороший урожай.