Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фельдшер Балан: кошки у пожилых людей могут провоцировать слабоумие
Необходимые вещи: 5 продуктов для волос, которые стоит иметь всем
Хирург Стацюк: первопричиной геморроя является малоподвижный образ жизни
В ГИБДД раскрыли, почему опасно ездить на машине с открытыми окнами
В Оренбурге УФАС выдало предупреждение СК "Капитал МС"
МВФ опасается финансовых последствий изъятия на Западе российских активов
Как высадить рассаду капусты
На Пхукете запретили подводное плавание и дайвинг
Ольга Бузова ответила на критику Полины Гагариной

В Китае завершились неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

1:05
Политика

В Китае завершились неформальные переговоры лидеров России и Китая.

В Китае завершились неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Си Цзиньпин принимал Владимира Путина в личной резиденции Чжуннаньхай. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Кремля, видно, что лидеры идут вдвоём, Си Цзиньпин оживлённо что-то рассказывает Путину, а тот слушает и улыбается. Правителей сопровождают только двое в штатском: русский и китаец. Очевидно, это охранники и по совместительству переводчики. 

О чём говорили лидеры публика едва ли скоро узнает: и в России, и В китае умеют хранить секреты. Дмитрий Песков сообщил только то, что ему посчитал нужным передать Путин, что стороны обсуждали международную повестку, а также Украинский кризис. 

Специалисты по деловому этикету и невербальному общению обращают внимание, что если при общении с китайским лидером западные лидеры заискивают перед ним, то общение Путина и Си всегда отличается неформальностью и демократичностью. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Необходимые вещи: 5 продуктов для волос, которые стоит иметь всем
Хирург Стацюк: первопричиной геморроя является малоподвижный образ жизни
В ГИБДД раскрыли, почему опасно ездить на машине с открытыми окнами
В Оренбурге УФАС выдало предупреждение СК "Капитал МС"
МВФ опасается финансовых последствий изъятия на Западе российских активов
В Китае завершились неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина
Как высадить рассаду капусты
На Пхукете запретили подводное плавание и дайвинг
Ольга Бузова ответила на критику Полины Гагариной
В России остановились заводы производителя водки "Хортиця"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников