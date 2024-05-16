В Китае завершились неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

В Китае завершились неформальные переговоры лидеров России и Китая.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Си Цзиньпин принимал Владимира Путина в личной резиденции Чжуннаньхай. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Кремля, видно, что лидеры идут вдвоём, Си Цзиньпин оживлённо что-то рассказывает Путину, а тот слушает и улыбается. Правителей сопровождают только двое в штатском: русский и китаец. Очевидно, это охранники и по совместительству переводчики.

О чём говорили лидеры публика едва ли скоро узнает: и в России, и В китае умеют хранить секреты. Дмитрий Песков сообщил только то, что ему посчитал нужным передать Путин, что стороны обсуждали международную повестку, а также Украинский кризис.

Специалисты по деловому этикету и невербальному общению обращают внимание, что если при общении с китайским лидером западные лидеры заискивают перед ним, то общение Путина и Си всегда отличается неформальностью и демократичностью.