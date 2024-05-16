Женщинам в России рассказали, в каком возрасте можно делать "уколы красоты"

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Косметолог Шостак: возраст для проведения инъекций - до наступления менопаузы

0:50
Здоровье

Врач-косметолог Екатерина Шостак считает, что оптимальным возрастом для проведения процедур биоревитализации, мезотерапии и введения гиалуроновой кислоты является время до наступления менопаузы.

Косметолог Шостак: возраст для проведения инъекций - до наступления менопаузы
Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Чем выше уровень женских половых гормонов эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше", — рекомендует Екатерина Шостак.

Пациентки старшего возраста также могут получать инъекции препаратов, однако следует учитывать, что результат может быть менее выраженным. Кроме того, введение некоторых препаратов, например, нейропротеина, не рекомендуется для людей старше 65 лет. То есть некоторые препараты уже нельзя вводить пациенткам старше определённого возраста, добавил врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
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Дерматовенеролог, косметолог
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Врач-дерматокосметолог
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