Женщинам в России рассказали, в каком возрасте можно делать "уколы красоты"

Врач-косметолог Екатерина Шостак считает, что оптимальным возрастом для проведения процедур биоревитализации, мезотерапии и введения гиалуроновой кислоты является время до наступления менопаузы.
"Чем выше уровень женских половых гормонов эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше", — рекомендует Екатерина Шостак.
Пациентки старшего возраста также могут получать инъекции препаратов, однако следует учитывать, что результат может быть менее выраженным. Кроме того, введение некоторых препаратов, например, нейропротеина, не рекомендуется для людей старше 65 лет. То есть некоторые препараты уже нельзя вводить пациенткам старше определённого возраста, добавил врач.
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