Первое китайское предупреждение: ФАС уличила СК "Капитал МС" в нарушении антимонопольного законодательства

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В Оренбурге УФАС выдало предупреждение СК "Капитал МС"

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Страхование

Оренбургское УФАС выдало предупреждение ООО «Капитал МС» после жалобы на действия страховщика, сообщает АСН.

В Оренбурге УФАС выдало предупреждение СК "Капитал МС"
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Заявление было связано с распространением недостоверных сведений, вводящих в заблуждение потребителей и способных привести к убыткам заявителя вследствие возможной замены страховщика.

Антимонопольный орган усмотрел признаки недобросовестной конкуренции в действиях "Капитала МС" и выдало компании предупреждение. В случае его невыполнения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного закона «О защите конкуренции», сообщили в региональном УФАС.

Ранее "Ингосстрах" прокомментировал решение кассации по спору с "Невской мануфактурой".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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