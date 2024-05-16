Первое китайское предупреждение: ФАС уличила СК "Капитал МС" в нарушении антимонопольного законодательства

Оренбургское УФАС выдало предупреждение ООО «Капитал МС» после жалобы на действия страховщика, сообщает АСН.
Заявление было связано с распространением недостоверных сведений, вводящих в заблуждение потребителей и способных привести к убыткам заявителя вследствие возможной замены страховщика.
Антимонопольный орган усмотрел признаки недобросовестной конкуренции в действиях "Капитала МС" и выдало компании предупреждение. В случае его невыполнения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного закона «О защите конкуренции», сообщили в региональном УФАС.
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