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Идеальная вода для волос: какая температура лучше всего

Теплая или прохладная: какая температура воды лучше для мытья волос

0:55
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня мы расскажем о том, какая температура воды наиболее подходит для мытья волос. Согласно мнению трихологов, идеальная температура составляет от 38 до 40 градусов Цельсия. Это не слишком горячая и не слишком холодная вода, а именно та, которая считается оптимальной. При таком режиме тепла вода легко смывает грязь с кожи головы, удаляет себум и остатки стайлинговых средств. Кроме того, многие ощущают комфорт от мытья волос именно под теплой водой.

Теплая или прохладная: какая температура воды лучше для мытья волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

После мытья волос можно ополоснуть их прохладной водой. Низкая температура воды помогает закрыть кутикулу волоса, что делает его поверхность более гладкой и блестящей. Этот метод, кстати, известен уже многим поколениям и является одним из бьюти-секретов, которым пользовались наши мамы и бабушки.


 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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