Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Майорки пожаловались на сношающихся на улице британцев
Комик Гарик Харламов рассказал, что похудел на 20 килограммов
Меблировка квартиры от застройщика дешевле самостоятельной на 30%
Эксперты ответили, почему кошки трутся о ноги хозяев
Появились первые отзывы на сериал "Универ. 13 лет спустя"
АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации
Stocklytics составил топ-5 самых "радиоактивных" смартфонов
Как приготовить смузи из тофу и клубники
Как защитить автомобиль от угона: возвращение к физическим блокировкам
Масла для тела: три лучших варианта для совершенного ухода

Лучшие три масла для ухода за кожей

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Масла для тела продолжают быть несправедливо недооцененными, но современные формулы разработаны так, чтобы впитываться быстро и не оставлять жирных следов на коже или одежде. Они способны увлажнить кожу, сделать ее мягкой и гладкой, превосходя по эффективности даже лучшие кремы.

Лучшие три масла для ухода за кожей
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

После тестирования множества масел для тела были выбраны три наилучших варианта, которые не только соответствуют всем требованиям, но и превосходят ожидания.

Virgin, Relaxing Massage Oil, The Act, одно из предложений, умело сочетает приятный аромат с фантазийной сакурой и эффективностью увлажнения кожи. Масло глубоко расслабляет, увлажняет и делает кожу более упругой.

Feel Good, Grower Cosmetics, предлагает небольшой, но продуманный выбор продуктов, включая масло, бодрящее и увлажняющее кожу, а также обеспечивающее расслабление мышц и лимфодренаж.

Coconut Oil, Ligne St. Barth, представляет многофункциональный продукт, который не только питает кожу, но и обладает антибактериальным действием. Его также можно использовать для ухода за волосами, делая их более плотными, сияющими и гладкими.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS Дмитрий Плотников После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Последние материалы
Лучшие три масла для ухода за кожей
Появились первые отзывы на сериал "Универ. 13 лет спустя"
АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации
Stocklytics составил топ-5 самых "радиоактивных" смартфонов
Как приготовить смузи из тофу и клубники
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS
Как защитить автомобиль от угона: возвращение к физическим блокировкам
Лук и шпинат нужно исключить из рациона при панкреатите
В мае дороже всего россияне отдохнули в Дубае и на Сейшелах
Какие прически могут выдать возраст: взгляд стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников