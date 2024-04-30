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Чиа-пудинг со вкусом клубничного чизкейка: вкусный и полезный десерт со свежими ягодами и миндалём

Чиа-пудинг с клубничным джемом: как приготовить

1:03
Еда

Пудинг с семенами чиа со вкусом клубничного чизкейка — в этом рецепте используется сливочная кокосовая основа, сладкий клубничный джем, свежие ягоды и миндаль.

Чиа-пудинг с клубничным джемом: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот десерт легко можно приготовить дома, используя всего шесть ингредиентов!

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки семян чиа,
  • 1 чайная ложка ванили,
  • 1/4 стакана жирного кокосового молока,
  • 1/2 стакана миндального молока,
  • 2 столовые ложки клубничного джема,
  • свежая клубника и миндаль (для украшения).

Приготовление

  1. Взбейте в миске семена чиа, ваниль, миндальное и кокосовое молоко. Оставьте смесь на 10–15 минут, пока она не загустеет.
  2. Перед подачей перемешайте смесь, часть отложите в другую ёмкость.
  3. Покройте чиа-пудинг клубничным джемом, разложите ровным слоем, затем добавьте сверху оставшуюся часть чиа-пудинга. Перед подачей посыпьте сверху свежей клубникой и миндалём.
Десерт за 5 минут: без сахара, без выпечки, без сливок — Чиа пудинг ПП
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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