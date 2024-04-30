Чиа-пудинг со вкусом клубничного чизкейка: вкусный и полезный десерт со свежими ягодами и миндалём

Чиа-пудинг с клубничным джемом: как приготовить

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Пудинг с семенами чиа со вкусом клубничного чизкейка — в этом рецепте используется сливочная кокосовая основа, сладкий клубничный джем, свежие ягоды и миндаль.

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Этот десерт легко можно приготовить дома, используя всего шесть ингредиентов!

Ингредиенты

3 столовые ложки семян чиа,

1 чайная ложка ванили,

1/4 стакана жирного кокосового молока,

1/2 стакана миндального молока,

2 столовые ложки клубничного джема,

свежая клубника и миндаль (для украшения).

Приготовление

Взбейте в миске семена чиа, ваниль, миндальное и кокосовое молоко. Оставьте смесь на 10–15 минут, пока она не загустеет. Перед подачей перемешайте смесь, часть отложите в другую ёмкость. Покройте чиа-пудинг клубничным джемом, разложите ровным слоем, затем добавьте сверху оставшуюся часть чиа-пудинга. Перед подачей посыпьте сверху свежей клубникой и миндалём.