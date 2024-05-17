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Эти цветы можно употреблять в пищу: они не только украсят сад, но и дополнят ваши салаты

Подборка съедобных цветов

3:54
Садоводство » Цветы

Ищете, что выращивать и употреблять в пищу, кроме овощей? Подумайте о добавлении цветов в список потенциальных закусок или в качестве дополнения к салату. Вот несколько советов и правил для вашего здоровья, когда дело доходит до поедания цветочных соцветий.

Подборка съедобных цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Прежде чем вы решите полакомиться соцветиями, есть несколько правил, советов, которым вы должны следовать, в том числе:

Аллергия. Прежде чем подавать блюдо с цветами, подумайте об аллергии у людей. Рекомендуется протестировать небольшое количество съедобных цветов.

Полностью натуральные. Ешьте только цветы, выращенные без пестицидов или химических опрыскиваний. Не ешьте цветы, сорванные на обочине дороги или у коммерческих производителей. В обоих могут содержаться химические вещества, которые вам не следует употреблять в пищу.

Только лепестки. Большинство экспертов советуют перед употреблением удалять с цветов пестики и тычинки (среднюю часть), а также часть у стебля (она горькая).

Собирайте как можно раньше. Для достижения наилучших результатов собирайте цветы для своей посуды рано утром и в сухую погоду. Аккуратно, но тщательно промойте под прохладной водой. Помните, цветы быстро вянут, поэтому выбирайте только то, что планируете использовать в этот день.

Добавляйте в последнюю очередь. Если вы используете цветы в салате с заправкой, лепестки добавляйте в последнюю очередь, после заправки.

Проконсультируйтесь с книгами и экспертами. Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы ежедневно принимаете лекарства.

Вот неполный список некоторых съедобных цветов, которые вы, возможно, захотите добавить в свой огород.

Календула. Обычно используется для придания золотистого цвета супам, каш или яичнице-болтунье.

Гвоздика. Съедобна и станет прекрасным украшением торта. Измельчите, съедобны как стебли, так и цветы.

Одуванчик. Используйте в салате, вине или для приготовления заменителя кофе.

Диантус. Представитель семейства гвоздичных, это красочное дополнение к салатам, заливному или маслам с травами.

Гардения. Светлый цветок кремового цвета хорош в качестве съедобного украшения.

Жимолость. Нектар белых или бледно-жёлтых цветков имеет сиропообразно-сладкий вкус.

Лаванда. Используется в медицине как отхаркивающее и спазмолитическое средство.

Настурция. Добавленный в салат или съеденный отдельно, этот цветок обладает уникальным перечным вкусом.

Анютины глазки. Очень распространены во многих садах, их можно использовать для придания цвета салатам.

Роза. Наиболее часто используемая часть розы — это плоды шиповника. Они богаты витамином С и используются во многих травяных чаях. Лепестки роз также используются для приготовления розовой воды.

Розмарин. Крошечные голубые цветки имеют более нежный аромат, чем листья. Используется в рагу, супах, сорбетах и пицце.

Подсолнечник. В дополнение к семенам, если вы собираете подсолнечник до того, как он раскроется, вы можете приготовить на пару или отварить бутоны, как артишоки, а затем заправить винегретной заправкой или маслом. Сырые лепестки имеют слегка горьковатый вкус.

Тимьян. Существуют разные сорта, такие как лимон и ананас. Синие цветки придают особый аромат супам и рагу.

ТОП-7 съедобных цветов - какие цветы можно есть и едят в мире?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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