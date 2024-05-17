Не игнорируйте ремень ГРМ: простые шаги могут спасти ваш автомобиль от катастрофы

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Как самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ: полное руководство

1:02
Авто

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) играет ключевую роль в работе двигателя автомобиля, синхронизируя клапаны и поршни. Его неисправность может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам.

Как самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ: полное руководство
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Журналисты Speedme вместе с мотористом Алексеем Степанцовым объяснили, как самостоятельно проверить состояние ремня. Важно убедиться, что автомобиль находится на ровной поверхности и двигатель остыл перед началом проверки. Для доступа к ремню ГРМ может потребоваться демонтаж защитного кожуха двигателя и других элементов, мешающих обзору.

Процесс проверки включает визуальный осмотр на наличие трещин и износа, проверку натяжения и состояния шестерен и натяжителей, а также проверку правильности синхронизации шкивов и положения поршней. Регулярная проверка и своевременная замена ремня ГРМ помогут избежать серьезных проблем с двигателем и продлить срок службы автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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