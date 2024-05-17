Диетолог раскрыл технику питания, которая способствует успешному снижению веса

Ваш вес зависит от того, как вы едите. По мнению диетолога Майкла Мосли, для достижения эффективного похудения важно употреблять пищу медленно.
Приём пищи в быстром темпе способствует не только набору веса, но и повышает риск возникновения диабета. Это связано с тем, что такой метод питания влияет на высвобождение гормонов, сдерживающих аппетит, включая глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), который является естественным "лекарством" для похудения.
Если вы употребляете пищу медленнее, вашему телу требуется больше времени, чтобы донести до мозга информацию о насыщении. Это связано с тем, что пища обычно переходит из желудка в тонкую кишку через 30-40 минут, где рецепторы выделяют GLP-1, который и сигнализирует о сытости.
Иными словами, когда вы едите быстро, существует вероятность, что вы употребляете гораздо больше калорий, чем требуется вашему организму.
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