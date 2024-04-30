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Как сделать тренировки на велосипеде более эффективными и сжигать больше калорий

Сжигаем калории во время езды на велосипеде

Спорт

Велосипед — отличный инструмент для фитнеса, и езда на велосипеде для похудения не обязательно должна быть сложной. Сочетание езды на велосипеде, структурированных тренировок и здорового питания может проложить путь к повышению производительности за счет снижения веса и повышения физической формы.

Сжигаем калории во время езды на велосипеде
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вы сожжете больше калорий во время езды на велосипеде, когда:

  • Вы весите больше. Чем больше вы весите, тем больше энергии требуется вашим мышцам для того, чтобы вы двигались.
  • Вы нажимаете сильнее. Когда будете кататься на велосипеде попробуйте добавить несколько спринтов или подъемов в гору.
  • Вы ездите дольше. Чем дольше вы находитесь в седле, тем больше калорий вы сожжете.
  • Ваш уровень физической подготовки ниже. Это может показаться нелогичным, но когда вы в плохой физической форме, вашему организму нужно больше работать, чтобы не отставать по мере улучшения вашей физической формы ваше тело будет более эффективно справляться с этими физиологическими процессами, тем самым уменьшая усилия, необходимые для выполнения той же задачи. Это может привести к небольшой корректировке расхода энергии.

Как езда на велосипеде меняет форму вашего тела?

  • Тонизирует мышцы нижней части тела.
  • Укрепляет сердечник.
  • Укрепляет верхнюю часть тела.
  • Способствует снижению веса.
  • Формирует ягодицы.
  • Улучшает осанку и координацию.
  • Повышает гибкость.

Всего часовая езда на велосипеде каждый день может помочь вам сбросить вес, при условии, что вы также поддерживаете постоянный дефицит калорий. Точное снижение веса, которого вы добьетесь, зависит от вашего веса, интенсивности езды на велосипеде и вашего рациона в целом.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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