Как сделать тренировки на велосипеде более эффективными и сжигать больше калорий

Сжигаем калории во время езды на велосипеде

Велосипед — отличный инструмент для фитнеса, и езда на велосипеде для похудения не обязательно должна быть сложной. Сочетание езды на велосипеде, структурированных тренировок и здорового питания может проложить путь к повышению производительности за счет снижения веса и повышения физической формы.

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Вы сожжете больше калорий во время езды на велосипеде, когда:

Вы весите больше. Чем больше вы весите, тем больше энергии требуется вашим мышцам для того, чтобы вы двигались.

Чем больше вы весите, тем больше энергии требуется вашим мышцам для того, чтобы вы двигались. Вы нажимаете сильнее. Когда будете кататься на велосипеде попробуйте добавить несколько спринтов или подъемов в гору.

Когда будете кататься на велосипеде попробуйте добавить несколько спринтов или подъемов в гору. Вы ездите дольше . Чем дольше вы находитесь в седле, тем больше калорий вы сожжете.

. Чем дольше вы находитесь в седле, тем больше калорий вы сожжете. Ваш уровень физической подготовки ниже. Это может показаться нелогичным, но когда вы в плохой физической форме, вашему организму нужно больше работать, чтобы не отставать по мере улучшения вашей физической формы ваше тело будет более эффективно справляться с этими физиологическими процессами, тем самым уменьшая усилия, необходимые для выполнения той же задачи. Это может привести к небольшой корректировке расхода энергии.

Как езда на велосипеде меняет форму вашего тела?

Тонизирует мышцы нижней части тела.

Укрепляет сердечник.

Укрепляет верхнюю часть тела.

Способствует снижению веса.

Формирует ягодицы.

Улучшает осанку и координацию.

Повышает гибкость.

Всего часовая езда на велосипеде каждый день может помочь вам сбросить вес, при условии, что вы также поддерживаете постоянный дефицит калорий. Точное снижение веса, которого вы добьетесь, зависит от вашего веса, интенсивности езды на велосипеде и вашего рациона в целом.