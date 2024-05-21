Яблочно-ананасовый сливочный смузи с мёдом и хлопьями миндаля: рецепт полезного напитка
Яблочный смузи с ананасом: готовим вкусный напиток
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Яблочный смузи с ананасом — напиток, напоминающий о счастливых днях на пляже и роскошном отдыхе.
Фото: commons.wikimedia.org by Flunse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany
Ингредиенты
- 1 чашка ананаса
- 1 стакан йогурта
- 2 чайные ложки мёда
- 2 стакана яблок
- 1/4 стакана молока
- 1 чайная ложка хлопьев миндаля
Приготовление
- Поместите все нарезанные фрукты в блендер.
- Добавьте йогурт, молоко и мёд, взбейте. Перелейте смузи в бокал.
- Украсьте ананасом и лепестками миндаля. Подавайте охлаждённым.
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