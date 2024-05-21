Яблочно-ананасовый сливочный смузи с мёдом и хлопьями миндаля: рецепт полезного напитка

Яблочный смузи с ананасом: готовим вкусный напиток

0:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный смузи с ананасом — напиток, напоминающий о счастливых днях на пляже и роскошном отдыхе.

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Ингредиенты

1 чашка ананаса

1 стакан йогурта

2 чайные ложки мёда

2 стакана яблок

1/4 стакана молока

1 чайная ложка хлопьев миндаля

Приготовление

Поместите все нарезанные фрукты в блендер. Добавьте йогурт, молоко и мёд, взбейте. Перелейте смузи в бокал. Украсьте ананасом и лепестками миндаля. Подавайте охлаждённым.