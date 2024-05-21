Как сделать из собаки настоящего раба: названы самые послушные породы

Кинологи выделили самые послушные породы собак

Никто не хочет иметь в качестве питомца неадекватное животное, которое будет вытворять всё, что ему вздумается. В представлении каждого собаковода идеальная собака приносит тапочки и газету, а на прогулке ведёт себя безукоризненно.

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Однако такое поведение встречается редко даже в мультфильмах, не говоря уже о реальной жизни.

Поэтому выбор собаки требует внимательности. Вот самые послушные четвероногие друзья человека.

Бордер-колли

Эту породу заслуженно считают самой умной среди собак. Они быстро обучаются, хорошо ладят с людьми, очень послушны и легко поддаются тренировкам. Единственная проблема - если бордер-колли скучно, она сама найдёт себе занятие.

Немецкая овчарка

Эта порода давно зарекомендовала себя в службе силовых структур. Немецкая овчарка сочетает в себе выносливость, развитый интеллект и защитные навыки, становясь верным другом и охранником.

Золотистый ретривер

Эту породу особенно ценят в больших семьях. Золотистый ретривер ласковый, терпеливый, очень послушный и услужливый. Благодаря высокому интеллекту, собаки легко поддаются дрессировке и стойко переносят тренировки.

Похожие характеристики присущи и лабрадору-ретриверу, который во многом схож со своим сородичем.

Визсла

Эту породу также называют венгерской выжлой. Визсла – настоящая собака-энтузиаст, преданная одному хозяину, умная и нуждающаяся в регулярных тренировках.

Эксперты отмечают, что все породы собак способны проявлять ответные чувства, если ощущают любовь владельца.