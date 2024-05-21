Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Германия не сможет реализовать инициативу по снабжению Украины системами ПВО

Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии

4:16
Мир

Германия тщетно пытается реализовать свою инициативу по поставкам средств ПВО Украине. Их нет в наличии, а производство тормозится многими причинами.

Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

12 стран участвуют в программе по срочным поставкам средств ПВО Украине

Украинские издания сообщили, что Германия завила о готовности 12 стран участвовать в укреплении ПВО Украины.

Инициатива Берлина, которая называется "Немедленные действия по противовоздушной обороне", была запущена месяц назад. Совсем недавно Владимир Зеленский заявил, что без поставок дополнительных хотя бы двух систем ЗРС Patriot Харьков будет взят ВС РФ.

Ранее желания Киева укладывались сначала в 50, а потом в семь таких установок или им подобных. Сама Германия поставила две системы Patriot и обещает третью.

Немецкие источники сообщают, что партнёры ФРГ по "коалиции" могут внести свой вклад в инициативу "либо собственно системами, либо финансово и тем самым помочь Украине закупить материалы или компенсировать поставки от других партнёров". Различные страны уже заявили о своём участии. Среди них, как сообщается,

  • Бельгия,
  • Дания,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Канада,
  • США,
  • Великобритания,
  • а также Франция,
  • Испания,
  • Румыния
  • и Литва.

Patriot нет в наличии, воюйте в "ближнем бою" и пропагандой

Однако, как сообщает Tagesschau.de, видеоконференция контактной группы по Украине в Рамштайне "не принесла прогресса" по запросу Зеленского о новых зенитных комплексах Patriot. Обещаны только дополнительные боекомплекты и запчасти, а не очередной зенитный комплекс. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Украине следует сконцентрироваться на "ближнем бою".

Но пиар-кампанию никто не отменял. Глава МИД Анналена Бербок приехала в Киев и заявила, что необходимо усилить противовоздушную оборону Украины:

"Теперь мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выжить. Мы переворачиваем каждый камень несколько раз и продвигаемся, чтобы найти для неё дополнительные подразделения Patriot".

Небо НАТО беззащитно, не до Украины

НАТО пока не готов к современной войне дронов и ракет — нет ни производственных мощностей средств ПВО, ни новых разработок.

Об этом говорят результаты прошедшего 14 мая 2024 года в Берлине Международного симпозиума по стратегической противовоздушной обороне. Эксперты отмечали, что противник быстрее производит дроны, внедряет новые разработки и "может сделать это со значительно меньшими затратами". Это объясняется тем, что "процессы производства и закупок в демократических странах происходят гораздо медленнее, чем в политических системах потенциальных противников".

Поэтому, по словам специалистов, странам Запада сегодня "необходимо полагаться на решения, доступные на рынке, и закупать их скоординированно". Зависимость от Китая, с точки зрения компонентов и ресурсов для средств ПВО, также представляет собой проблему.

На конференции также было сказано, что одна ПВО сама по себе войну не выигрывает, необходимы удары по логистике и "межведомственные меры по ослаблению производственных мощностей противника". Но никто не сказал, чем это чревато в отношении РФ, а именно — ядерной войной.

Сколько бы ни поставили систем ПВО Украине, это всё только пустые траты, увеличивающие жертвы, войну Западу с РФ не выиграть. И РФ при этом не ослабляется, а усиливается. Интересно, какой политик из тяжеловесов на Западе первым осознает эту стратегическую ошибку?

Читайте по теме:

Как избежать поставок ЗРС Patriot Украине. Греция выиграла соревнование

Польша отказалась передавать системы ПВО Patriot Украине

В США прокомментировали отказ Израиля от американских "Пэтриотов"

Уничтожение американского ЗРК "PATRIOT" гиперзвуковой ракетой "КИНЖАЛ" в Киеве
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина анналена бербок владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Худшие места на теле для татуировок
Гранитные памятники можно заказать онлайн: актуальные тенденции
Кинологи выделили самые послушные породы собак
Готовим ароматный крем-суп из шпината и кинзы
Вредные привычки в офисе: что раздражает россиян больше всего?
Яна Рудковская порадовалась за личную жизнь Анджелины Джоли
Учёные создали метод, помогающий восстановить контроль над руками после травм
Это должно быть у любого дачника
Риелтор назвал запрещённые при продаже жилья фразы
Мерил Стрип не думала, что будет сниматься в фильмах после 40 лет
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолет, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Генштаб ВСУ готовится сдать Волчанск, враг пока цепляется за Часов Яр Дмитрий Плотников Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Реплика Данилы Багрова из "Брата", за которую Сергей Бодров не смог себя простить
Последние материалы
Кабаре-стендап от квартета "Заячий стон" покажут "На Страстном"
Очистка двигателя может его убить
Леонард Уайтинг обошёл Пола Маккартни на пробах в фильм "Ромео и Джульетта"
Как приготовить банановый мусс без яиц
Почему вы слышите хруст во время тренировок
Закуски, которые можно есть перед сном без ущерба для фигуры
Эксперты рассказали, как правильно наказывать кошку
Ксения Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Тщательно очищаем участок от крапивы
Страховщики повысят цены на ОСАГО после принятия нового законопроекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников