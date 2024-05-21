Германия не сможет реализовать инициативу по снабжению Украины системами ПВО

Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии

4:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Германия тщетно пытается реализовать свою инициативу по поставкам средств ПВО Украине. Их нет в наличии, а производство тормозится многими причинами.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

12 стран участвуют в программе по срочным поставкам средств ПВО Украине

Украинские издания сообщили, что Германия завила о готовности 12 стран участвовать в укреплении ПВО Украины.

Инициатива Берлина, которая называется "Немедленные действия по противовоздушной обороне", была запущена месяц назад. Совсем недавно Владимир Зеленский заявил, что без поставок дополнительных хотя бы двух систем ЗРС Patriot Харьков будет взят ВС РФ.

Ранее желания Киева укладывались сначала в 50, а потом в семь таких установок или им подобных. Сама Германия поставила две системы Patriot и обещает третью.

Немецкие источники сообщают, что партнёры ФРГ по "коалиции" могут внести свой вклад в инициативу "либо собственно системами, либо финансово и тем самым помочь Украине закупить материалы или компенсировать поставки от других партнёров". Различные страны уже заявили о своём участии. Среди них, как сообщается,

Бельгия,

Дания,

Нидерланды,

Норвегия,

Канада,

США,

Великобритания,

а также Франция,

Испания,

Румыния

и Литва.

Patriot нет в наличии, воюйте в "ближнем бою" и пропагандой

Однако, как сообщает Tagesschau.de, видеоконференция контактной группы по Украине в Рамштайне "не принесла прогресса" по запросу Зеленского о новых зенитных комплексах Patriot. Обещаны только дополнительные боекомплекты и запчасти, а не очередной зенитный комплекс. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Украине следует сконцентрироваться на "ближнем бою".

Но пиар-кампанию никто не отменял. Глава МИД Анналена Бербок приехала в Киев и заявила, что необходимо усилить противовоздушную оборону Украины:

"Теперь мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выжить. Мы переворачиваем каждый камень несколько раз и продвигаемся, чтобы найти для неё дополнительные подразделения Patriot".

Небо НАТО беззащитно, не до Украины

НАТО пока не готов к современной войне дронов и ракет — нет ни производственных мощностей средств ПВО, ни новых разработок.

Об этом говорят результаты прошедшего 14 мая 2024 года в Берлине Международного симпозиума по стратегической противовоздушной обороне. Эксперты отмечали, что противник быстрее производит дроны, внедряет новые разработки и "может сделать это со значительно меньшими затратами". Это объясняется тем, что "процессы производства и закупок в демократических странах происходят гораздо медленнее, чем в политических системах потенциальных противников".

Поэтому, по словам специалистов, странам Запада сегодня "необходимо полагаться на решения, доступные на рынке, и закупать их скоординированно". Зависимость от Китая, с точки зрения компонентов и ресурсов для средств ПВО, также представляет собой проблему.

На конференции также было сказано, что одна ПВО сама по себе войну не выигрывает, необходимы удары по логистике и "межведомственные меры по ослаблению производственных мощностей противника". Но никто не сказал, чем это чревато в отношении РФ, а именно — ядерной войной.

Сколько бы ни поставили систем ПВО Украине, это всё только пустые траты, увеличивающие жертвы, войну Западу с РФ не выиграть. И РФ при этом не ослабляется, а усиливается. Интересно, какой политик из тяжеловесов на Западе первым осознает эту стратегическую ошибку?

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