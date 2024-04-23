Как избежать поставок ЗРС Patriot Украине. Греция выиграла соревнование

Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине

4:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Без систем ПВО Украина потеряет всякую надежду на то, чтобы продержаться против РФ. Германия назначена ответственной в поиске ЗРС Patriot для ВСУ. Но результата нет.

Фото: Dvidshub.net by Maj. Trevor

Украину без ПВО ждёт бесславная смерть

Несколько дней назад Владимир Зеленский подсчитал, что для защиты от разрушительных ударов ВКС РФ Украине необходимо 25 ЗРС Patriot или аналогичных систем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что Киев хочет как можно быстрее получить семь новых батарей из тех ста, которые он насчитал всего в мире.

Берлин назначен "любимой женой"

У США на дежурстве стоят 60 батарей Patriot, но своё небо оголять Пентагон не хочет. Пока Вашингтон приказал искать установки в Европе — это железный аргумент для союзников. Выбраны главные жертвы —

Германия,

Испания,

Греция.

Берлин назначен "любимой женой" и ищет ЗРС, разослав всем коллегам "письма счастья". Как пишет Bloomberg от Германии требуется также личный пример — одна система в дополнении к тем двум, что уже отданы и уничтожены.

"Если бы американцы могли отправить системы Patriot, это оказало бы огромную помощь", — сказал министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник, 22 апреля, в интервью радио Deutschlandfunk.

То есть Берлин сопротивляется и хочет, чтобы снова США были первыми патриотами Украины, как в поставках танков.

Греция и Испания — слабое звено

По данным Financial Times, Греция и Испания находятся под особым давлением как слабое звено. Якобы они расположены далеко от военных действий, в отличие от Польши и Румынии, на которых давят не так сильно.

Отвечая на вопрос о том, может ли Испания поддержать Украину Patriot (четыре системы Patriot), министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес ответил, что его страна будет принимать решения, основываясь на своих возможностях, и предпочитает раньше времени их не раскрывать. Примерно так же заявили министры иностранных дел Нидерландов и Швеции — что оценивают свои силы и сосредоточены на финансовой помощи.

А вот Греция открестилась гениально. Сайт Pronews сообщает, что Афины смогут передать Украине одну систему (из шести) ЗРС Patriot PAC-3 в обмен на американские гарантии против турецкой угрозы и пакет финансовых компенсаций. Деньги Афины смогут получить из пакета в 61 млрд долларов, который будет передан Украине. Но смогут ли США дать Греции гарантии в отношении Турции, которая претендует на многочисленные греческие острова? Это невозможно.

Почему нет желающих помочь Украине поставками Patriot?

Всем европейским странам своя рубашка ближе к телу, к тому же, согласно требованиям НАТО, они должны обеспечить функционал батарей — запасные части и достаточное количество ракет-перехватчиков. То есть это надо ехать персоналу на Украину, доводить всё до ума, контролировать и опасаться ответа РФ. И как озаботиться "достаточным" количеством ракет, если их производство расписано для поставщиков на много лет вперёд, а одна ракета стоит 4 млн долларов?

В итоге больше всех выиграли Франция и Италия, которые используют франко-итальянскую систему ПВО средней дальности SAMP/T Mamba. Аргумент у них железный — ВСУ надо обучать ею пользоваться, а Patriot они уже знают.

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