Глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, обсудил возможность защиты части украинских территорий с применением польских зенитных ракетных комплексов ПВО Patriot. Эту информацию он высказал в ходе беседы с журналистами телеканала "ТСН".
В своем выступлении, отвечая на заданный вопрос, Кулеба заметил, что в настоящее время такая возможность имеется, однако проводится анализ различных вариантов и решений. По его словам, использование польских ПВО Patriot помогло бы защитить страны НАТО от возможных нападений российских ракет или беспилотников.
Предварительно генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК, Максим Тимченко, отметил, что воздушная оборона Украины на текущий момент оказалась менее эффективной, нежели несколько месяцев назад.
Также повысился гонорар сына шансонье.