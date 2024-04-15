Глава МИД Украины заявил, что польское ПВО может защитить часть украинских территорий

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Кулеба: системы ПВО Польши могли бы защитить небо Украины

0:50
Мир

Глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, обсудил возможность защиты части украинских территорий с применением польских зенитных ракетных комплексов ПВО Patriot. Эту информацию он высказал в ходе беседы с журналистами телеканала "ТСН".

Кулеба: системы ПВО Польши могли бы защитить небо Украины
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

В своем выступлении, отвечая на заданный вопрос, Кулеба заметил, что в настоящее время такая возможность имеется, однако проводится анализ различных вариантов и решений. По его словам, использование польских ПВО Patriot помогло бы защитить страны НАТО от возможных нападений российских ракет или беспилотников.

Предварительно генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК, Максим Тимченко, отметил, что воздушная оборона Украины на текущий момент оказалась менее эффективной, нежели несколько месяцев назад.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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