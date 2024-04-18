Жозеп Боррель призывает европейские страны достать со складов системы Patriot и отправить их на Украину

Жозеп Боррель, который занимает пост верховного представителя ЕС в сфере иностранных дел и политики безопасности, считает, что страны Европы должны вытащить со складов системы Patriot и предоставить их Украине.
Во время встречи глав МИД G7 Боррель сказал, что Европа не должна полагаться только на Америку, а сама уметь принимать на себя ответственность. Представитель ЕС считает, что Киеву нужно предоставить Patriot и противотанковые системы, которые лежат на скалах стран. Ведь военные действия на Украине набирают обороты, и нужно действовать незамедлительно.
Дмитрий Кулеба, который занимает пост главы МИД Украины, уже прибыл на остров Капри, где встретились все участники G7. Тут министр совместно с Йенсом Столтенбергом на сессии, которая посвящена поддержке Украины, будут обсуждать поставки ПВО от Запада Киеву.