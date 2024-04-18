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Жозеп Боррель призывает европейские страны достать со складов системы Patriot и отправить их на Украину

Боррель призвал страны Европы снабдить Киев системами Patriot

0:56
Мир

Жозеп Боррель, который занимает пост верховного представителя ЕС в сфере иностранных дел и политики безопасности, считает, что страны Европы должны вытащить со складов системы Patriot и предоставить их Украине.

Боррель призвал страны Европы снабдить Киев системами Patriot
Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Во время встречи глав МИД G7 Боррель сказал, что Европа не должна полагаться только на Америку, а сама уметь принимать на себя ответственность. Представитель ЕС считает, что Киеву нужно предоставить Patriot и противотанковые системы, которые лежат на скалах стран. Ведь военные действия на Украине набирают обороты, и нужно действовать незамедлительно.

Дмитрий Кулеба, который занимает пост главы МИД Украины, уже прибыл на остров Капри, где встретились все участники G7. Тут министр совместно с Йенсом Столтенбергом на сессии, которая посвящена поддержке Украины, будут обсуждать поставки ПВО от Запада Киеву.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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