Получение и применение СНИЛС: необходимый документ для работы и социальных выплат

СНИЛС представляет собой страховой номер индивидуального лицевого счёта, который необходим при приёме на работу, во время увольнения, для получения кредитов, а также при оформлении социальных пособий и пенсий.
Этот номер также служит для удостоверения личности гражданина в различных государственных учреждениях.
Возможность получения СНИЛС открывается с 14 лет, начиная с возраста допустимого официального трудоустройства молодых людей в России. Выдать документ могут как работодатели при первичном оформлении, так и через отделения Социального фонда России или Многофункциональные центры.
Для получения или проверки своего страхового номера можно обратиться в Многофункциональные центры "Мои документы", в офисы СФР или же найти информацию на самом документе — зелёной ламинированной карточке.
Номер СНИЛС доступен для проверки через портал "Госуслуги" при наличии подтверждённого аккаунта или на официальном сайте Социального фонда России.
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