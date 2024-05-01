Получение и применение СНИЛС: необходимый документ для работы и социальных выплат

Всё о СНИЛС: как получить и где проверить номер?

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

СНИЛС представляет собой страховой номер индивидуального лицевого счёта, который необходим при приёме на работу, во время увольнения, для получения кредитов, а также при оформлении социальных пособий и пенсий.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот номер также служит для удостоверения личности гражданина в различных государственных учреждениях.

Возможность получения СНИЛС открывается с 14 лет, начиная с возраста допустимого официального трудоустройства молодых людей в России. Выдать документ могут как работодатели при первичном оформлении, так и через отделения Социального фонда России или Многофункциональные центры.

Для получения или проверки своего страхового номера можно обратиться в Многофункциональные центры "Мои документы", в офисы СФР или же найти информацию на самом документе — зелёной ламинированной карточке.

Номер СНИЛС доступен для проверки через портал "Госуслуги" при наличии подтверждённого аккаунта или на официальном сайте Социального фонда России.