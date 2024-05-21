Аккумулятор в автомобиле: признаки его неисправности и способы самостоятельной замены

Эксперты рассказали, когда и как менять аккумулятор в автомобиле

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Автомобильный аккумулятор (АКБ) является основным элементом системы электропитания автомобиля. Он обеспечивает запуск двигателя, работу электрических систем и элементов комфорта. Однако, как и любой компонент автомобиля, аккумулятор имеет ограниченный срок службы и нуждается в своевременной замене.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В этой статье журналисты SPEEDME.RU расскажут, как определить срок замены АКБ и как правильно заменить его самостоятельно.

Как определить срок замены АКБ

Проверка возраста аккумулятора : обычно срок службы автомобильного аккумулятора составляет от 3 до 5 лет. На корпусе АКБ часто указывается дата изготовления. Если вашему аккумулятору больше 3 лет, стоит задуматься о его замене.

: обычно срок службы автомобильного аккумулятора составляет от 3 до 5 лет. На корпусе АКБ часто указывается дата изготовления. Если вашему аккумулятору больше 3 лет, стоит задуматься о его замене. Тестирование напряжения : используйте вольтметр для проверки напряжения на клеммах аккумулятора. Нормальное напряжение полностью заряжённого аккумулятора должно быть около 12.6-12.8 В. Если напряжение падает ниже 12.4 В, это может указывать на снижение его емкости.

: используйте вольтметр для проверки напряжения на клеммах аккумулятора. Нормальное напряжение полностью заряжённого аккумулятора должно быть около 12.6-12.8 В. Если напряжение падает ниже 12.4 В, это может указывать на снижение его емкости. Тестирование под нагрузкой : для проверки аккумулятора под нагрузкой используется специальный прибор — тестер нагрузки. Если напряжение падает ниже 9.6 В в течение 10 секунд при включённой нагрузке, это сигнализирует о необходимости замены аккумулятора.

: для проверки аккумулятора под нагрузкой используется специальный прибор — тестер нагрузки. Если напряжение падает ниже 9.6 В в течение 10 секунд при включённой нагрузке, это сигнализирует о необходимости замены аккумулятора. Проблемы с запуском двигателя : если автомобиль стал плохо заводиться, это может быть связано с износом аккумулятора. Замедленный запуск, особенно в холодную погоду, часто свидетельствует о слабом АКБ.

: если автомобиль стал плохо заводиться, это может быть связано с износом аккумулятора. Замедленный запуск, особенно в холодную погоду, часто свидетельствует о слабом АКБ. Внешние признаки: осмотрите аккумулятор на предмет трещин, вздутия корпуса или утечек электролита. Любой из этих признаков указывает на необходимость немедленной замены.

Как правильно заменить АКБ самостоятельно

Подготовка:

Выберите новый АКБ, соответствующий спецификациям вашего автомобиля. Обратите внимание на параметры емкости, размера и типа клемм.

Подготовьте необходимые инструменты: ключи, отвёртки, перчатки и защитные очки.

Выключение двигателя:

Убедитесь, что двигатель выключен и ключ зажигания извлечён.

Снятие старого аккумулятора:

Откройте капот и найдите аккумулятор.

Начните с отсоединения отрицательной клеммы (обычно чёрного цвета) для предотвращения короткого замыкания.

Затем отсоедините положительную клемму (красного цвета).

Снимите крепёжные элементы, удерживающие аккумулятор в гнезде, и аккуратно извлеките аккумулятор из автомобиля. Будьте осторожны, аккумуляторы могут быть тяжёлыми.

Установка нового аккумулятора:

Поместите новый аккумулятор в гнездо.

Зафиксируйте его крепёжными элементами.

Подсоедините положительную клемму (красного цвета), затем отрицательную (чёрного цвета). Убедитесь в надежности крепления клемм.

Проверка:

Проверьте работу электрических систем автомобиля.

Завершите установку, убедившись, что все соединения надёжны и крепления на месте.

Утилизация старого аккумулятора: