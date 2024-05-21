Скрытые функции кошачьих бровей: узнайте, зачем они нужны

Зачем кошкам брови?

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, как и многие другие животные, обладают бровями, которые играют важную роль в их повседневной жизни.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хотя кошачьи брови могут не выглядеть так, как у людей, они выполняют множество функций, важных для их выживания и комфорта.

Главная роль бровей у кошек заключается в их сенсорной функции. Вибриссы, расположенные над глазами, являются чувствительными волосами, которые помогают кошке ориентироваться в окружающей среде. Эти вибриссы помогают кошкам определять расстояние до объектов, оценивать ширину проходов и обнаруживать потенциальные препятствия.

Сенсорные сигналы от вибрисс передаются в мозг, что помогает кошкам создавать ментальную карту окружающего пространства.

Брови у кошек также играют защитную роль. Вибриссы, расположенные над глазами, помогают кошке защитить глаза от повреждений. Когда вибриссы касаются объекта, кошка рефлекторно моргает или отдергивает голову, чтобы избежать травмы.

Кошки используют свои брови для общения с другими животными и людьми. Положение вибрисс может указывать на эмоциональное состояние кошки. Например, когда кошка расслаблена, вибриссы направлены в стороны или слегка вперед. Если кошка напряжена или напугана, вибриссы могут быть прижаты к голове.

Вибриссы помогают кошкам координировать свои движения. Они дают кошке дополнительную информацию о ее положении в пространстве, что особенно важно при прыжках и лазании. Благодаря вибриссам кошка может точно рассчитывать траекторию прыжка и избегать падений.