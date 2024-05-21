Мужчины с диабетом вдвое чаще страдают от осложнений — подробности исследования

Исследование, проведённое в Университете Сиднея, выявило значительные гендерные различия в развитии осложнений у людей с диабетом. Результаты показали, что мужчины с диабетом подвержены большему риску развития осложнений по сравнению с женщинами, независимо от длительности заболевания.
Целью исследования был анализ микрососудистых и макрососудистых осложнений у мужчин и женщин с диабетом в возрасте 45 лет и старше, о чём сообщает портал BMJ.
Исследование включало данные из 45 and Up Study, Австралия, которые были сопоставлены с административными медицинскими записями. В общей сложности в исследовании приняли участие 25 713 человек с диабетом, из которых 57% составляли мужчины. На момент начала исследования всем участникам было старше 45 лет.
Частота сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также осложнений со стороны глаз, нижних конечностей и почек определялась на основе данных о госпитализации и обращениях за медицинской помощью. Для оценки связи между полом и частотой возникновения осложнений использовались многомерные модели пропорциональных рисков Кокса.
Скорректированные по возрасту показатели заболеваемости на 1000 человеко-лет выявили следующие данные:
Мужчины имели значительно больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (aHR 1,51), заболеваний нижних конечностей (aHR 1,47), осложнений со стороны почек (aHR 1,55) и диабетической ретинопатии (aHR 1,14) по сравнению с женщинами. В течение 10 лет наблюдения у 44% мужчин развились сердечно-сосудистые осложнения, у 57% — осложнения со стороны глаз, у 25% — осложнения со стороны нижних конечностей и у 35% — осложнения со стороны почек.
У женщин эти показатели составили 31%, 61%, 18% и 25% соответственно. Длительность диабета не оказывала существенного влияния на гендерные различия в частоте осложнений.
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