Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от долгоносика с помощью дрожжей?
Ольга Бузова заявила, что Ивлеева заслужила звание "кринж года"
Польша хочет принять у себя чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Эксперты рассказали, как избавиться от запаха кошачьей мочи
Бизнес выступил за ограничение права на получение кешбэка
Представитель компании HiderX рассказал о разработке "костюма-невидимки"
Биолог Воробьёв: комары не переносят заболевания
Исследование: "Министерство неджентльменских дел" смотрят мужчины 25-34 лет
Эксперты объяснили, как избежать обмана при покупке авто и сохранить свои деньги
Мужчины с диабетом вдвое чаще страдают от осложнений — подробности исследования

Мужчины с диабетом имеют больший риск осложнений, чем женщины

2:37
Наука

Исследование, проведённое в Университете Сиднея, выявило значительные гендерные различия в развитии осложнений у людей с диабетом. Результаты показали, что мужчины с диабетом подвержены большему риску развития осложнений по сравнению с женщинами, независимо от длительности заболевания.

Мужчины с диабетом имеют больший риск осложнений, чем женщины
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Целью исследования был анализ микрососудистых и макрососудистых осложнений у мужчин и женщин с диабетом в возрасте 45 лет и старше, о чём сообщает портал BMJ.

Исследование включало данные из 45 and Up Study, Австралия, которые были сопоставлены с административными медицинскими записями. В общей сложности в исследовании приняли участие 25 713 человек с диабетом, из которых 57% составляли мужчины. На момент начала исследования всем участникам было старше 45 лет.

Частота сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также осложнений со стороны глаз, нижних конечностей и почек определялась на основе данных о госпитализации и обращениях за медицинской помощью. Для оценки связи между полом и частотой возникновения осложнений использовались многомерные модели пропорциональных рисков Кокса.

Скорректированные по возрасту показатели заболеваемости на 1000 человеко-лет выявили следующие данные:

  • Сердечно-сосудистые заболевания: 37 случаев;
  • Осложнения со стороны глаз: 52 случая;
  • Осложнения со стороны нижних конечностей: 21 случай;
  • Осложнения со стороны почек: 32 случая.

Мужчины имели значительно больший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (aHR 1,51), заболеваний нижних конечностей (aHR 1,47), осложнений со стороны почек (aHR 1,55) и диабетической ретинопатии (aHR 1,14) по сравнению с женщинами. В течение 10 лет наблюдения у 44% мужчин развились сердечно-сосудистые осложнения, у 57% — осложнения со стороны глаз, у 25% — осложнения со стороны нижних конечностей и у 35% — осложнения со стороны почек.

У женщин эти показатели составили 31%, 61%, 18% и 25% соответственно. Длительность диабета не оказывала существенного влияния на гендерные различия в частоте осложнений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
В России начались учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия
5 интересных способов экономии топлива: хитрости для автомобилистов
The Lancet: к 2050 году продолжительность жизни в мире увеличится на 4,5 года
Россиянка назвала плюсом отдыха в Таиланде отсутствие китайцев
Вкусный сэндвич с сыром и тушёными овощами: готовим дома
Садальскому не понравилась новая акция Центробанка
Как предотвратить или замедлить появление седины: пять методов
Эксперты ответили, как коты находят дорогу домой
Число сверхбогатых россиян увеличилось в 1,5 раза
Медведева сделала свой прогноз по чемпионству в РПЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников