"Не вижу разницы": голландский блогер сравнил Калининград с Европой

Голландский тревел-блогер посетил Калининград и сравнил его с родной страной, сказав, что это было похоже на "оказаться в Голландии". Своими впечатлениями он поделился в личном блоге "Голландец в России" на платформе "Дзен".
Автор заметил, что Калининград — самый европейский город России, где преобладают низкие постройки, в отличие от высотной застройки других российских городов.
"Некоторые дома по форме напоминают голландские, но у них маленькие окна и другой материал", — отметил он. Также турист обратил внимание на многочисленные дома с черепичными крышами, что является редкостью для остальной России.
Ранее этот блогер путешествовал по Карелии на ретро-поезде "Рускеальский экспресс" и описал его как "самое красивое, что он когда-либо видел".
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.