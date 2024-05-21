"Не вижу разницы": голландский блогер сравнил Калининград с Европой

Голландец описал Калининград фразой: "Оказался на родине"

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Голландский тревел-блогер посетил Калининград и сравнил его с родной страной, сказав, что это было похоже на "оказаться в Голландии". Своими впечатлениями он поделился в личном блоге "Голландец в России" на платформе "Дзен".

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Автор заметил, что Калининград — самый европейский город России, где преобладают низкие постройки, в отличие от высотной застройки других российских городов.

"Некоторые дома по форме напоминают голландские, но у них маленькие окна и другой материал", — отметил он. Также турист обратил внимание на многочисленные дома с черепичными крышами, что является редкостью для остальной России.

Ранее этот блогер путешествовал по Карелии на ретро-поезде "Рускеальский экспресс" и описал его как "самое красивое, что он когда-либо видел".