Прогоняем долгоносика простым способом: опрысните клубнику этим продуктом из кухни — вредитель попадёт в ловушку

Это средство поможет избавиться от долгоносика на клубнике.
Растворите стакан сахара и 100 грамм дрожжей в литре воды. Поместите раствор в теплое место и дайте ему настояться и начать бродить. Затем разлейте его по бутылкам, предварительно смазав горлышки бутылок изнутри растительным маслом. Расставьте бутылки с настоем по грядкам. Такой состав привлекает вредителей, позволяя им попадать в так называемые "ловушки".
Также рядом с клубничными грядками можно посадить бархатцы. Своим запахом эти цветы также отпугивают долгоносиков.
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