Прогоняем долгоносика простым способом: опрысните клубнику этим продуктом из кухни — вредитель попадёт в ловушку

Как избавиться от долгоносика с помощью дрожжей?

0:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Это средство поможет избавиться от долгоносика на клубнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Siga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Растворите стакан сахара и 100 грамм дрожжей в литре воды. Поместите раствор в теплое место и дайте ему настояться и начать бродить. Затем разлейте его по бутылкам, предварительно смазав горлышки бутылок изнутри растительным маслом. Расставьте бутылки с настоем по грядкам. Такой состав привлекает вредителей, позволяя им попадать в так называемые "ловушки".

Также рядом с клубничными грядками можно посадить бархатцы. Своим запахом эти цветы также отпугивают долгоносиков.