Страной-хозяйкой чемпионата Европы по фигурному катанию-2025 может стать Польша

Польша хочет принять у себя чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Федерация фигурного катания Польши намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2025 году.

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Это решение было объявлено тренером Ангелиной Туренко, которая сотрудничает с Польской федерацией фигурного катания и работает в Италии.

Организаторы планируют провести турнир, но предварительно должны определить подходящие даты и быть уверены в своей способности успешно организовать соревнования.

"Польская федерация думает подать свою кандидатуру, но для этого нужно понять, смогут ли они всё организовать и в какие даты будет проходить турнир", — сказала Туренко, которую цитирует "Матч ТВ".

Польская федерация видит в этом шанс продемонстрировать свою способность провести мероприятие такого масштаба.

Вначале чемпионат Европы 2025 года должен был пройти в Загребе, Хорватия, с 20 по 26 января. Однако Хорватская федерация фигурного катания по неожиданным обстоятельствам отказалась от проведения турнира.

Международный союз конькобежцев (ISU) сделал вызов на новое заявление о проведении Европейского чемпионата в следующем году. Заявка Польши на организацию чемпионата Европы фигурного катания будет значительным достижением для страны.

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