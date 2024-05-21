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Страной-хозяйкой чемпионата Европы по фигурному катанию-2025 может стать Польша

Польша хочет принять у себя чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

1:23
Спорт

Федерация фигурного катания Польши намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2025 году.

Польша хочет принять у себя чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Это решение было объявлено тренером Ангелиной Туренко, которая сотрудничает с Польской федерацией фигурного катания и работает в Италии.

Организаторы планируют провести турнир, но предварительно должны определить подходящие даты и быть уверены в своей способности успешно организовать соревнования.

"Польская федерация думает подать свою кандидатуру, но для этого нужно понять, смогут ли они всё организовать и в какие даты будет проходить турнир", — сказала Туренко, которую цитирует "Матч ТВ".

Польская федерация видит в этом шанс продемонстрировать свою способность провести мероприятие такого масштаба.

Вначале чемпионат Европы 2025 года должен был пройти в Загребе, Хорватия, с 20 по 26 января. Однако Хорватская федерация фигурного катания по неожиданным обстоятельствам отказалась от проведения турнира.

Международный союз конькобежцев (ISU) сделал вызов на новое заявление о проведении Европейского чемпионата в следующем году. Заявка Польши на организацию чемпионата Европы фигурного катания будет значительным достижением для страны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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