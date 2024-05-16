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Брайан Жубер: мне очень жаль русских фигуристов, без них уровень мировых турниров упал

Чемпион мира Жубер признался, что не понимает, почему отстранили русских фигуристов

1:39
Спорт

Французский фигурист Брайан Жубер выразил сожаление по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

Чемпион мира Жубер признался, что не понимает, почему отстранили русских фигуристов
Фото: commons.wikimedia.org by Bff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он признался, что не понимает принятого решения и считает выступление с российскими фигуристами всегда интересным.

Жубер подчеркнул, что российские спортсмены всегда делали любой турнир, особенно чемпионат Европы, более конкурентоспособным. Он также отметил, что уровень женского одиночного и парного катания снизился после отстранения российских фигуристов.

"Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания", — сказал Жубер, которого цитирует "Матч ТВ".

С начала марта 2022 года российским фигуристам было запрещено выступать на международных соревнованиях, организованных Международным союзом конькобежцев (ISU). Последней возможностью для российских фигуристов выступить на международной арене стали Олимпийские игры в Пекине.

Брайан Жубер сам является выдающимся фигуристом, завоевавшим звания чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы, а также множество других титулов. Его мнение отражает признание важной роли российских фигуристов в развитии мирового фигурного катания и их значимость для создания сильных и захватывающих соревнований.

Пекин-2022 | Анна Щербакова. Произвольная программа, женское одиночное катание
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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