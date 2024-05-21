Как избавиться от запаха кошачьей мочи за секунду: советы экспертов

Эксперты рассказали, как избавиться от запаха кошачьей мочи

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой неприятного запаха кошачьей мочи в квартире и не знают, как с ней справиться.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Основные шаги

Кастрация или стерилизация питомца — единственное действительно эффективное решение проблемы запаха кошачьей мочи.

Приучение кота к лотку — важный шаг в поддержании чистоты в доме. В зоомагазинах продаются специальные средства, которые помогут приучить кошку к туалету и избежать появления неприятных лужиц.

Правильная уборка — не используйте обычные чистящие средства, так как многие из них содержат аммиак, который привлекает кошек. Для удаления пятен и запаха рекомендуется сначала промыть место водным раствором уксуса или перекиси водорода, а затем посыпать содой.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать чистоту в квартире и избавиться от неприятного запаха кошачьей мочи.