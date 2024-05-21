Мошенничество с кешбэком: бизнес предлагает ужесточить правила

Представители бизнеса предложили ограничить право на получение кешбэка для недобросовестных покупателей при возврате товаров.
С такой инициативой Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Центробанк (ЦБ), сообщает газета "Известия".
Согласно данным ассоциации, в России участились случаи мошеннических схем, когда покупатели используют несколько банковских карт. Сначала они получают кешбэк, а затем оформляют возврат товара, при этом прикладывая карту другого банка для получения денежных средств. Это позволяет им сохранить бонусы.
В ответ на эти случаи АКИТ предложила регулятору внести изменения в действующее законодательство. В частности, предлагается закрепить возможность возврата денежных средств только на ту банковскую карту, которой был первоначально оплачен товар.
В настоящее время законодательство позволяет использовать несколько карт, если покупатель потерял свою карту или банк сменил ее номер при перевыпуске.
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