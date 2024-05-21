Мошенничество с кешбэком: бизнес предлагает ужесточить правила

Бизнес выступил за ограничение права на получение кешбэка

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители бизнеса предложили ограничить право на получение кешбэка для недобросовестных покупателей при возврате товаров.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

С такой инициативой Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Центробанк (ЦБ), сообщает газета "Известия".

Согласно данным ассоциации, в России участились случаи мошеннических схем, когда покупатели используют несколько банковских карт. Сначала они получают кешбэк, а затем оформляют возврат товара, при этом прикладывая карту другого банка для получения денежных средств. Это позволяет им сохранить бонусы.

В ответ на эти случаи АКИТ предложила регулятору внести изменения в действующее законодательство. В частности, предлагается закрепить возможность возврата денежных средств только на ту банковскую карту, которой был первоначально оплачен товар.

В настоящее время законодательство позволяет использовать несколько карт, если покупатель потерял свою карту или банк сменил ее номер при перевыпуске.