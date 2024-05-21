Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молдавия разрешила гагаузским аграриям экспорт на российский рынок
Как маникюр может нанести вред всему организму
Зачем кошкам брови?
Голландец описал Калининград фразой: "Оказался на родине"
Как приготовить огуречный смузи
Как избавиться от долгоносика с помощью дрожжей?
Ольга Бузова заявила, что Ивлеева заслужила звание "кринж года"
Польша хочет принять у себя чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Эксперты рассказали, как избавиться от запаха кошачьей мочи
Мошенничество с кешбэком: бизнес предлагает ужесточить правила

Бизнес выступил за ограничение права на получение кешбэка

1:05
Экономика

Представители бизнеса предложили ограничить право на получение кешбэка для недобросовестных покупателей при возврате товаров.

Бизнес выступил за ограничение права на получение кешбэка
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

С такой инициативой Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Центробанк (ЦБ), сообщает газета "Известия".

Согласно данным ассоциации, в России участились случаи мошеннических схем, когда покупатели используют несколько банковских карт. Сначала они получают кешбэк, а затем оформляют возврат товара, при этом прикладывая карту другого банка для получения денежных средств. Это позволяет им сохранить бонусы.

В ответ на эти случаи АКИТ предложила регулятору внести изменения в действующее законодательство. В частности, предлагается закрепить возможность возврата денежных средств только на ту банковскую карту, которой был первоначально оплачен товар.

В настоящее время законодательство позволяет использовать несколько карт, если покупатель потерял свою карту или банк сменил ее номер при перевыпуске.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Зачем кошкам брови?
Голландец описал Калининград фразой: "Оказался на родине"
Как приготовить огуречный смузи
Как избавиться от долгоносика с помощью дрожжей?
Ольга Бузова заявила, что Ивлеева заслужила звание "кринж года"
Польша хочет принять у себя чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Эксперты рассказали, как избавиться от запаха кошачьей мочи
Бизнес выступил за ограничение права на получение кешбэка
Представитель компании HiderX рассказал о разработке "костюма-невидимки"
Мужчины с диабетом имеют больший риск осложнений, чем женщины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников