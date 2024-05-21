Певица Ольга Бузова присвоила Насте Ивлеевой номинацию "кринж года" и "испанский стыд"

Ольга Бузова позволила себе очередной критический выпад в сторону блогера Насти Ивлеевой.
Журналисты поинтересовались у Ольги Бузовой, кто, по её мнению, заслуживает звания "кринж года" в противоположность номинации "прорыв года".
Ольга уточнила у представителей СМИ, что такое кринж. Ей перевили это, как "испанский стыд". После всех уточняющих вопросов Ольга, не задумываясь, назвала имя Насти Ивлеевой.
Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева работает над своим новым имиджем. Из опасной блондинки она превращается в милую девушку с пушистым четвероногим другом.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.