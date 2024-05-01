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ДНК-тест канадского блогера поразил учёных: у парня оказался необычно высокий уровень генов неандертальцев

Канадский блогер обнаружил у себя необычно высокий уровень ДНК неандертальцев

1:05
Наука

Канадский блогер Джори Васкахат обнаружил в своем геноме необычайно высокий уровень ДНК неандертальцев. Это открытие вызвало широкое обсуждение в области генетики и человеческой эволюции.

Канадский блогер обнаружил у себя необычно высокий уровень ДНК неандертальцев
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Васкахат провел домашний тест ДНК после того, как узнал о своем европейском предке и обнаружил, что у него на 98% больше генов неандертальцев, чем у среднего человека. Результаты привлекли внимание специалиста по ДНК Сезара де ла Фуэнте, который подчеркнул значимость таких находок для понимания человеческой эволюции и генетических адаптаций, сообщает SecurityLab.

Также Васкахат обнаружил, что его генетический состав включает 50% коренного американского наследия, 34% восточно- и центральноазиатского происхождения и 8% европейских генов.

Эти данные подогревают интерес к генетическим исследованиям и демонстрируют влияние древнего прошлого на современную идентичность и научные разработки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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