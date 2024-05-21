Новинка на рынке ритейла: в России появится новая сеть магазинов электроники

Промсвязьбанк запускает сеть ритейла "Связь.ON"

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Промсвязьбанк (ПСБ) приступил к созданию новой сети ритейла под брендом "Связь.ON", которая будет предлагать электронику, банковские, страховые и другие услуги.

Фото: www.flickr.com by Блейк Паттерсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гендиректором нового проекта назначена Дагмара Иванова, ранее занимавшая пост топ-менеджера в обанкротившейся сети "Связной". Коммерческим директором стал Михаил Догадин, бывший вице-президент по закупкам и развитию бизнеса в той же компании.

Компания планирует открыть несколько сотен точек продаж по всей России, включая новые присоединенные территории, в течение первого года работы.