Промсвязьбанк (ПСБ) приступил к созданию новой сети ритейла под брендом "Связь.ON", которая будет предлагать электронику, банковские, страховые и другие услуги.
Гендиректором нового проекта назначена Дагмара Иванова, ранее занимавшая пост топ-менеджера в обанкротившейся сети "Связной". Коммерческим директором стал Михаил Догадин, бывший вице-президент по закупкам и развитию бизнеса в той же компании.
Компания планирует открыть несколько сотен точек продаж по всей России, включая новые присоединенные территории, в течение первого года работы.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.