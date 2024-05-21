Специалисты определили, как влияет хоровое пение на мозг пожилых людей

МГППУ: пение в хоре в пожилом возрасте способно повысить мозговую активность

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование учёных из МГППУ показало, что пожилые люди, участвующие в академическом хоровом пении, отмечают прогресс в своём физическом, эмоциональном и когнитивном благополучии, более осмысленно воспринимают жизнь и чувствуют себя счастливее.

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Участники исследования прошли процедуру заполнения опросника психологического благополучия, разработанного Кэрол Рифф, и анкеты социально-демографических характеристик, а также отвечали на вопросы относительно удовлетворённости здоровьем, работой, а также семейной жизнью. В добавок к этому, вокалисты заполнили анкеты о своей музыкальной деятельности и как она влияет на их самочувствие.

Проведённое исследование показало, что хоровое пение способствует у пожилых людей ощущению принадлежности к коллективу и улучшению здоровья за счёт дыхательных упражнений. Однако следует помнить, что проблемы в личной и профессиональной сферах требуют отдельного внимания и не могут быть исправлены только пением.