Как характер хозяев отображается на породе собаки: дана точная характеристика

Многие владельцы домашних животных замечают, что со временем их четвероногие друзья становятся похожи на них внешне и по характеру. Но действительно ли это сходство развивается постепенно, или люди изначально, пусть и неосознанно, выбирают собак, которые на них похожи? Наука склоняется ко второму варианту.
В 2022 году британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали характеры более тысячи собак и их хозяев. Результаты показали множество удивительных сходств. Хотя совпадения не происходят в 100% случаев, все же удалось выявить некоторые закономерности.
Обладатели джек-расселов почти единогласно описывают себя как лояльных, трудолюбивых и способных к командной работе.
Эти "дуэты" известны своей креативностью и мягким, иногда чрезмерно, характером. Одна из главных их ценностей — семья.
Мудрость, оптимизм, эмоциональная уравновешенность и широкая улыбка — владельцы ретриверов и их питомцы излучают позитивные эмоции!
Этим людям можно доверять: если они что-то обещают, то обязательно выполнят.
Не стоит путать с "скучными"! Эти люди просто не склонны менять свои решения и предпочтения, они четко понимают, чего хотят, и отличаются пунктуальностью.
Эти творческие натуры могут иногда опоздать, но их обаяние и миловидность питомцев это компенсируют.
Лабрадоров чаще всего выбирают те, кого можно назвать "душой компании". Эти люди любят друзей и с теплотой и заботой относятся к своим питомцам.
Эти смелые люди, готовые проявить лидерские качества, часто обладают темпераментом — настоящая огненная смесь!
Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Однако многие считают, что эмоции играют важную роль при выборе собаки. Люди подсознательно выбирают питомцев, отражающих их текущее настроение и эмоциональное состояние. В этом нет ничего плохого, но важно помнить о рациональных критериях: условия содержания собаки, время, которое вы готовы уделять прогулкам и дрессировке, и знание особенностей породы. Главное, чтобы в паре "хозяин-питомец" было комфортно каждому!
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.