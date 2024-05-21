Как характер хозяев отображается на породе собаки: дана точная характеристика

Кинологи рассказали о влиянии собаки на характер хозяина

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы домашних животных замечают, что со временем их четвероногие друзья становятся похожи на них внешне и по характеру. Но действительно ли это сходство развивается постепенно, или люди изначально, пусть и неосознанно, выбирают собак, которые на них похожи? Наука склоняется ко второму варианту.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В 2022 году британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали характеры более тысячи собак и их хозяев. Результаты показали множество удивительных сходств. Хотя совпадения не происходят в 100% случаев, все же удалось выявить некоторые закономерности.

Породы: джек-рассел-терьер, цвергшнауцер. Хозяева: преданные

Обладатели джек-расселов почти единогласно описывают себя как лояльных, трудолюбивых и способных к командной работе.

Порода: кокер-спаниель. Хозяева: творческие

Эти "дуэты" известны своей креативностью и мягким, иногда чрезмерно, характером. Одна из главных их ценностей — семья.

Породы: золотистый ретривер, бордер-терьер. Хозяева: весёлые

Мудрость, оптимизм, эмоциональная уравновешенность и широкая улыбка — владельцы ретриверов и их питомцы излучают позитивные эмоции!

Породы: стаффордширский бультерьер, таксы. Хозяева: ответственные

Этим людям можно доверять: если они что-то обещают, то обязательно выполнят.

Порода: спрингер-спаниель. Хозяева: консервативные

Не стоит путать с "скучными"! Эти люди просто не склонны менять свои решения и предпочтения, они четко понимают, чего хотят, и отличаются пунктуальностью.

Порода: померанский шпиц. Хозяева: свободолюбивые

Эти творческие натуры могут иногда опоздать, но их обаяние и миловидность питомцев это компенсируют.

Порода: лабрадор. Хозяева: дружелюбные

Лабрадоров чаще всего выбирают те, кого можно назвать "душой компании". Эти люди любят друзей и с теплотой и заботой относятся к своим питомцам.

Порода: немецкая овчарка. Хозяева: отзывчивые

Эти смелые люди, готовые проявить лидерские качества, часто обладают темпераментом — настоящая огненная смесь!

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу. Однако многие считают, что эмоции играют важную роль при выборе собаки. Люди подсознательно выбирают питомцев, отражающих их текущее настроение и эмоциональное состояние. В этом нет ничего плохого, но важно помнить о рациональных критериях: условия содержания собаки, время, которое вы готовы уделять прогулкам и дрессировке, и знание особенностей породы. Главное, чтобы в паре "хозяин-питомец" было комфортно каждому!