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Ксения Собчак рассказала, как хорошо выглядеть после 70 лет на примере певицы Шер

Собчак восхитилась яркой 78-летней певицей Шер

1:03
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поверила в то, что можно оставаться стильной и модной в солидном возрасте, когда увидела 78-летнюю певицу Шер.

Собчак восхитилась яркой 78-летней певицей Шер
Фото: https://www.instagram.com/cher by Инстаграм певицы Шер is licensed under public doman

Вчера певица Шер отпраздновала свой 78-й день рождения.

"Многие до сих пор удивляются, как после 70-ти можно продолжать так ярко и жить, и одеваться", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак напомнила о насыщенной биографии певицы. Она уверена, что секрет Шер заключается в любви к себе, которая побеждает все обстоятельства.

Ксения привела самые искромётные цитаты поп-дивы.

"Пока ты не будешь готов выглядеть идиотом, не получишь шанс стать великим";

"Мама сказала мне: "Однажды ты остепенишься и выйдешь замуж за богатого мужчину". А я ответила: "Мама, я сама очень богатый мужчина", — гласят изречения звезды.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин показал отличную физическую форму 56-летней певицы Валерии.

Cher - Believe (Official Music Video) [4K Remaster]
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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