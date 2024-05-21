Ксения Собчак рассказала, как хорошо выглядеть после 70 лет на примере певицы Шер

Ксения Собчак поверила в то, что можно оставаться стильной и модной в солидном возрасте, когда увидела 78-летнюю певицу Шер.
Вчера певица Шер отпраздновала свой 78-й день рождения.
"Многие до сих пор удивляются, как после 70-ти можно продолжать так ярко и жить, и одеваться", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Собчак напомнила о насыщенной биографии певицы. Она уверена, что секрет Шер заключается в любви к себе, которая побеждает все обстоятельства.
Ксения привела самые искромётные цитаты поп-дивы.
"Пока ты не будешь готов выглядеть идиотом, не получишь шанс стать великим";
"Мама сказала мне: "Однажды ты остепенишься и выйдешь замуж за богатого мужчину". А я ответила: "Мама, я сама очень богатый мужчина", — гласят изречения звезды.
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