Почему собака крутится вокруг себя: о чем говорит данное поведение

Ученые ответили, почему собака крутится вокруг себя

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не только кошки, но и собаки могут вести себя необычно. Владельцы порой задумываются о причинах такого поведения своих питомцев. Например, собака может активно проситься на улицу, но когда приходит время справлять нужду, начинает кружиться и колебаться на одном месте, словно забыв о своих первоначальных намерениях.

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Ученые исследовали эту особенность собачьего поведения. Изначально предполагалось, что наличие чужих запахов может смущать животных, заставляя их долго раздумывать, прежде чем облегчиться на чужой территории.

Однако, по мнению исследователей, поведение собак связано с магнитным полем Земли. В течение двух лет ученые наблюдали за животными и выяснили, что в спокойные дни, когда магнитное поле Земли не испытывает возмущений, собаки при удобном случае устраиваются для туалета, повернувшись спиной к северу или югу. В дни магнитных возмущений животные могут долго кружить на месте, а затем справляют свои нужды в любом удобном положении.

Исследования показали, что такие поведенческие маневры помогают собакам ориентироваться на местности без использования компаса.