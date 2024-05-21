В огороде засыхают листья персика: рассказываем, что делать в данном случае
Вот причины по которым может засыхать персик
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Засыхание листьев персика может быть признаком различных проблем, включая:
Фото: creativecommons.org by Hyunjung Kim is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Болезни:
- мучнистая роса: на листьях появляются белые или сероватые пятна, которые со временем становятся коричневыми и сморщенными.
- клястероспориоз: на листьях образуются мелкие красно-коричневые пятна, которые сливаются в более крупные некротические участки.
- вертициллезное увядание: листья увядают и становятся коричневыми, начиная с нижних ветвей.
- корневая гниль: листья становятся желтыми и увядают, несмотря на наличие достаточного количества воды.
Вредители:
- тля: мелкие зеленые или черные насекомые, которые питаются соком листьев, вызывая их скручивание и засыхание.
- персиковая листовёртка: гусеницы питаются листьями, оставляя за собой дырки и скелетированные участки.
- красный паутинный клещ: микроскопические паукообразные, которые плетут тонкую паутину на нижней стороне листьев, вызывая их высыхание и опадание.
Неблагоприятные условия:
- засуха: недостаток воды приводит к засыханию и опадению листьев.
- солнечные ожоги: участки листьев, подвергшиеся воздействию интенсивного солнечного света, могут пожелтеть и отмереть.
- дефицит питательных веществ: недостаток таких питательных веществ, как азот, фосфор или калий, может привести к засыханию листьев.
Что делать?
- идентифицируйте причину: осмотрите листья, ветви и корни на наличие признаков болезней или вредителей.
- обработайте от болезней: используйте фунгициды, предназначенные для борьбы с конкретными заболеваниями, например, мучнистой росой или клястероспориозом.
- избавляйтесь от вредителей: обработайте деревья инсектицидами или используйте биологические методы борьбы, такие как хищные насекомые.лучшите условия выращивания:**
Улучшите условия для выращивания
- Увеличивайте полив в засушливые периоды.
- Защищайте деревья от сильного солнечного света с помощью затенения или посадки рядом с более высокими растениями.
- Подкармливайте деревья сбалансированным удобрением.
- Обрежьте зараженные части: удалите все поражённые листья и ветви, чтобы предотвратить распространение болезней или вредителей.
- Поддерживайте гигиену: убирайте опавшие листья и растительные остатки из-под деревьев, чтобы не допустить зимовки патогенов и вредителей.
- Консультируйтесь с экспертами: если вы не можете самостоятельно определить причину или устранить проблему, обратитесь к опытному садоводу или агроному.
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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