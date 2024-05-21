В огороде засыхают листья персика: рассказываем, что делать в данном случае

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Вот причины по которым может засыхать персик

2:48
Садоводство » Деревья и кустарники

Засыхание листьев персика может быть признаком различных проблем, включая:

Вот причины по которым может засыхать персик
Фото: creativecommons.org by Hyunjung Kim is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Болезни:

  • мучнистая роса: на листьях появляются белые или сероватые пятна, которые со временем становятся коричневыми и сморщенными.
  • клястероспориоз: на листьях образуются мелкие красно-коричневые пятна, которые сливаются в более крупные некротические участки.
  • вертициллезное увядание: листья увядают и становятся коричневыми, начиная с нижних ветвей.
  • корневая гниль: листья становятся желтыми и увядают, несмотря на наличие достаточного количества воды.

Вредители:

  • тля: мелкие зеленые или черные насекомые, которые питаются соком листьев, вызывая их скручивание и засыхание.
  • персиковая листовёртка: гусеницы питаются листьями, оставляя за собой дырки и скелетированные участки.
  • красный паутинный клещ: микроскопические паукообразные, которые плетут тонкую паутину на нижней стороне листьев, вызывая их высыхание и опадание.

Неблагоприятные условия:

  • засуха: недостаток воды приводит к засыханию и опадению листьев.
  • солнечные ожоги: участки листьев, подвергшиеся воздействию интенсивного солнечного света, могут пожелтеть и отмереть.
  • дефицит питательных веществ: недостаток таких питательных веществ, как азот, фосфор или калий, может привести к засыханию листьев.

Что делать?

  • идентифицируйте причину: осмотрите листья, ветви и корни на наличие признаков болезней или вредителей.
  • обработайте от болезней: используйте фунгициды, предназначенные для борьбы с конкретными заболеваниями, например, мучнистой росой или клястероспориозом.
  • избавляйтесь от вредителей: обработайте деревья инсектицидами или используйте биологические методы борьбы, такие как хищные насекомые.лучшите условия выращивания:**

Улучшите условия для выращивания

  • Увеличивайте полив в засушливые периоды.
  • Защищайте деревья от сильного солнечного света с помощью затенения или посадки рядом с более высокими растениями.
  • Подкармливайте деревья сбалансированным удобрением.
  • Обрежьте зараженные части: удалите все поражённые листья и ветви, чтобы предотвратить распространение болезней или вредителей.
  • Поддерживайте гигиену: убирайте опавшие листья и растительные остатки из-под деревьев, чтобы не допустить зимовки патогенов и вредителей.
  • Консультируйтесь с экспертами: если вы не можете самостоятельно определить причину или устранить проблему, обратитесь к опытному садоводу или агроному.
Курчавость листьев персика и не только - избавиться раз и навсегда! Лечим просто, умно и эффективно!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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