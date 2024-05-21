Как отучить кошку залезать на стол: самые действенные способы

Эксперты рассказали, как отучить кошку залезать на стол

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это создания, которые обожают свободу, гуляют, где хотят, и спят в самых неожиданных местах.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если ваша кошка не запрыгивает на обеденный стол в вашем присутствии, это не значит, что она не делает этого, когда вас нет. Давайте разберемся, можно ли отучить питомца от этой неприятной привычки.

Увидев кошку на кухонном столе, многие стремятся сразу ее прогнать или испугать.

Однако кричать или бросать в животное предметы — это не лучший способ. Как только вы уйдете, кошка снова вернется на то же место.

Отучить кошку спать на обеденном столе можно только при помощи длительных тренировок. Единственный надежный способ — сделать любимое место животного некомфортным.

Кошки чувствительны к запахам. На кухне их можно отпугнуть уксусом или другими резкими пищевыми запахами.

Уберите скатерть, на которой спит кошка, и замените ее полотенцами или ватными дисками, пропитанными уксусом. Кроме уксуса можно использовать эфирные масла, кожуру цитрусовых или кофейные ароматы.

Также можно положить на стол что-то шуршащее или любой другой предмет, который может отпугнуть кошку.