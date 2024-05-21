Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашняя растяжка: преимущества и недостатки
Использование солнцезащитного крема не препятствует усвоению витамина D
Секреты гладких пяток: народные средства и лайфхаки
Чаще всего россиянам отказывали в визах Эстония и Австрия
Семьи погибших на СВО бойцов с детьми до 23 лет смогут получать две пенсии
Как приготовить острый тыквенный соус
ЕС ужесточает правила ввоза питомцев из России и Белоруссии
Эксперт: юань не сможет заменить доллар как главную мировую валюту
Блогер Ида Галич показала родного брата Алана
Резкое таяние морских льдов у берегов Антарктиды прошлой зимой признано необратимым

В 2023 году площадь морских льдов Антарктики сократилась на 2,5 млн кв. км

1:20
Наука

Резкое сокращение площади морских льдов у берегов Антарктиды в 2023 году признано необратимым. Такую оценку ему дали учёные Британской антарктической службы (BAS), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В 2023 году площадь морских льдов Антарктики сократилась на 2,5 млн кв. км
Фото: Antarctic Photo Library by Joe Mastroianni is licensed under public domain

Прошлой зимой площадь ледового покрова в Антарктике уменьшилась сразу на 2,5 миллиона квадратных километров. Учёные попробовали смоделировать этот процесс с учётом различных факторов природного и антропогенного характера.

Оказалось, что вероятность такого внезапного — после многолетнего противоположного тренда — таяния не превышает одного раза в 2600 лет. Очевидно, что её резко повысило антропогенное влияние — по расчётам специалистов, в 4-5 раз.

Столь масштабное отступление льдов стало необратимым, признали в BAS.

"Площадь морских льдов в Антарктике не восстановится полностью даже в ближайшие два десятилетия. Это длительное сокращение в площади очень сильно повлияет на локальную и глобальную погоду, а также на уникальные экосистемы Южного океана, в том числе на состояние популяций китов и пингвинов", — предупредила ведущий научный сотрудник службы Луиза Сайм.

Каким станет мир, когда растает Антарктика
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ Дмитрий Плотников Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Последние материалы
Эксперты рассказали, как отучить кошку залезать на стол
В 2023 году площадь морских льдов Антарктики сократилась на 2,5 млн кв. км
Будьте бдительны: почему долгая ходьба может плохо повлиять на вас
"Страна": Арку Дружбы народов в Киеве превратят в символ ЛГБТ*
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ
Список, которые нужно сделать до конца мая
Охота на торнадо набирает популярность в США
Яблочный смузи с ананасом: готовим вкусный напиток
Симптомы гипотиреоза иногда принимают за симптомы депрессии или менопаузы
Популярные бьюти-средства, способные повредить кожу всего за несколько недель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников