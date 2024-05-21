Резкое таяние морских льдов у берегов Антарктиды прошлой зимой признано необратимым

Резкое сокращение площади морских льдов у берегов Антарктиды в 2023 году признано необратимым. Такую оценку ему дали учёные Британской антарктической службы (BAS), передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Прошлой зимой площадь ледового покрова в Антарктике уменьшилась сразу на 2,5 миллиона квадратных километров. Учёные попробовали смоделировать этот процесс с учётом различных факторов природного и антропогенного характера.
Оказалось, что вероятность такого внезапного — после многолетнего противоположного тренда — таяния не превышает одного раза в 2600 лет. Очевидно, что её резко повысило антропогенное влияние — по расчётам специалистов, в 4-5 раз.
Столь масштабное отступление льдов стало необратимым, признали в BAS.
"Площадь морских льдов в Антарктике не восстановится полностью даже в ближайшие два десятилетия. Это длительное сокращение в площади очень сильно повлияет на локальную и глобальную погоду, а также на уникальные экосистемы Южного океана, в том числе на состояние популяций китов и пингвинов", — предупредила ведущий научный сотрудник службы Луиза Сайм.
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