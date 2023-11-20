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Учёные заявили о необратимости процесса таяния ледников Антарктиды

1:37
Наука

В течение ближайшего десятилетия скорость таяния огромных ледников Антарктиды существенно увеличится, приведя к превращению их в воду и подъему уровня Мирового океана на 5 метров. 

Учёные заявили о необратимости процесса таяния ледников Антарктиды
Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Этот глобальный катаклизм становится неизбежным, и он не зависит от того, сможет ли человечество снизить выбросы парниковых газов и прекратить глобальное потепление в пределах установленных Парижским соглашением 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом, сообщает "Российская газета".

Ученые считают, что борьбу с изменением климата следовало начать несколько десятилетий назад, чтобы сохранить ледяную шапку Антарктиды, но в настоящее время контроль над процессом уже потерян.

Такой вывод был сделан британскими исследователями, разрабатывающими различные сценарии климата. Прогноз вызывает серьезную тревогу, хотя, безусловно, найдутся оппоненты, представляющие свои аргументы. Однако почти все согласны с тем, что потепление происходит гораздо быстрее, чем предполагали ученые недавно. Сегодня необходимо срочно подготовиться к этому и корректировать планы адаптации.

По оценкам многих климатологов, если ледники полностью исчезнут, уровень Мирового океана поднимется на 7 метров, что больше, чем в случае таяния ледников Антарктиды. Это может привести к самым апокалиптическим сценариям, которые сегодня активно обсуждаются в социальных сетях.

Ранее ученые заявили, что Южное полушарие Земли иссохнет гораздо быстрее.

Что происходит в Арктике. К чему приведет массовое таяние ледников | Факты
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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