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Арктика и Антарктида рекордно теряют лёд

Наука

Арктика и Антарктида испытывают изменения из-за воздействия климатных изменений. Российские ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) проанализировали состояние ледяного покрова на обоих полюсах в пиковый период сезона. Их выводы указывают на отчетливую тенденцию к уменьшению общей площади льда. Зимой 2023 года площадь ледяного покрова в Антарктике была крайне низкой, составив 19,04 млн. кв. км по сравнению с нормой в 20,46 млн. кв. км. Это на 1,4 млн. кв. км или 7,5% меньше нормы, сообщает argumenti.ru.

Арктика и Антарктида рекордно теряют лёд
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Наблюдается рекордно низкий уровень льда в данном регионе за весь период наблюдений. В Арктике площадь льда в сентябре сократилась до 4,3 млн. кв. км, при норме в 5,9 млн. кв. км, что составляет уменьшение на 1,6 млн. кв. км или 27%. Текущий год занимает четвертое место среди минимумов за последние 40 лет, при этом более существенное уменьшение площади льда отмечалось в 2012, 2019 и 2020 годах.

На прошлой неделе в удаленной части северной Японии туристы заметили истощенного медвежонка на объекте ЮНЕСКО, который отчаянно искал еду. На восточном побережье полуострова Сиретоко на Хоккайдо в этом году возникли проблемы с лососем и неурожай желудей. Бурые медведи, обычно охотящиеся на лосося в реках, вынуждены были искать пищу в море из-за дефицита речной рыбы, что привело к существенному похудению некоторых особей. Экологи оценивают, что от 70% до 80% новорожденных медвежат уже погибли. Местные власти пока не предпринимают действий, несмотря на серьезную угрозу. Горбуша, являющаяся важным источником питания для около 500 бурых медведей на полуострове, также стала недоступной из-за изменений в морской экосистеме.

На Аляске может быть построена промышленная дорога через природные уголки. Согласно экологическому обзору от администрации Байдена, планируемая дорога протяженностью около 350 км предполагает прохождение через нетронутые природные территории к месторождениям меди и цинка. Маршрут включает в себя Национальный парк и заповедник "Ворота Арктики", но требует специального разрешения для строительства. Вопрос о том, следует ли одобрить этот проект, ставит нас перед дилеммой между экологическими приоритетами президента Байдена и потребностью в металлах, необходимых для возобновляемых источников энергии. Природоохранительные организации и коренные жители Аляски требуют приостановки проекта, опасаясь негативных последствий для природы. Сторонники добычи металлов предупреждают, что блокирование доступа к ресурсам может серьезно повлиять на будущее "зеленой" энергии.

В России вице-премьер Виктория Абрамченко выдвинула экологическую повестку на прошлой неделе, подчеркивая необходимость заботы о здоровой окружающей среде для поддержания здоровья и благосостояния нации. Она отметила, что более 50% отходов в настоящее время подвергаются переработке, а окончательная цель заключается в создании экономики замкнутого цикла. Ученые также проводят оценку ущерба от разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Однако из-за военных действий получение промежуточных результатов представляется сложной задачей. По словам вице-премьера, только экологический ущерб оценивается в более 400 млрд рублей, не учитывая последствий для населенных пунктов и экономики.

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Что происходит в Арктике. К чему приведет массовое таяние ледников
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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