Арктика и Антарктида рекордно теряют лёд

Арктика и Антарктида испытывают изменения из-за воздействия климатных изменений. Российские ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) проанализировали состояние ледяного покрова на обоих полюсах в пиковый период сезона. Их выводы указывают на отчетливую тенденцию к уменьшению общей площади льда. Зимой 2023 года площадь ледяного покрова в Антарктике была крайне низкой, составив 19,04 млн. кв. км по сравнению с нормой в 20,46 млн. кв. км. Это на 1,4 млн. кв. км или 7,5% меньше нормы, сообщает argumenti.ru.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.