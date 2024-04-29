Ученые нашли источник кошмарных снов в генах человека

TLP: у кошмаров и психических расстройств оказались схожие генетические причины

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Финляндии обнаружили связь между ночными кошмарами и генетическими предрасположенностями к душевным заболеваниям. Их работа была опубликована в журнале Translational Psychiatry (TLP).

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Большинство людей время от времени сталкиваются с тревожными и страшными снами, которые обычно связаны с факторами, такими как стресс, недостаток сна или применение определенных лекарств. Однако регулярные кошмары могут свидетельствовать о наличии проблем с психическим здоровьем.

Исследователи проанализировали данные 45,2 тысяч участников из нескольких крупных исследований в Финляндии, используя метод полногеномного ассоциативного анализа. Этот метод включает сканирование генетических маркеров для выявления вариаций, связанных с конкретными заболеваниями или симптомами.

Результаты показали, что генетическая составляющая ночных кошмаров, связанная с однонуклеотидными полиморфизмами (различия в одной точке последовательности ДНК между людьми), составляет всего лишь 5%.

Дополнительный анализ выявил значительное совпадение генетических факторов, связанных с частыми кошмарами, с факторами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством и другими психическими проблемами.

Наиболее часто кошмары сопровождались такими состояниями, как невротизм, тревога и депрессия, а также были установлены связи с бессонницей, шизофренией и алкогольной зависимостью.

Авторы исследования заключили, что эти результаты указывают на два возможных механизма связи между генетическим риском ночных кошмаров и бессонницей: либо через непосредственное воздействие на качество сна и характер сновидений, либо через модулирующий эффект, влияющий на частоту появления страшных снов.

Они также отметили, что злоупотребление алкоголем может изменить генетические связи между кошмарами и психическими расстройствами.