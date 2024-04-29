Избегайте ловушек спа-процедур на отдыхе: экспертные советы

Четыре основания отказаться от спа-процедур во время отпуска

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие отели, особенно крупные сетевые, предлагают широкий спектр услуг спа-центра, чтобы гости могли насладиться отдыхом, не покидая пределы гостиничного комплекса. Однако, несмотря на привлекательность этих предложений, эксперты предостерегают от того, что не все процедуры спа-ухода в жаркую пору одинаково полезны.

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Пилинги и кислотные процедуры. Несмотря на их эффективность, использование кислотных средств летом может быть нежелательным из-за риска повышенной чувствительности кожи к солнечному излучению и возможного появления пигментации. Эти процедуры лучше проводить в более прохладное время года. Горячие обертывания. Эта процедура, хоть и эффективно борется с целлюлитом, может быть опасной в жаркую погоду из-за возможного перегрева организма, особенно для тех, у кого есть проблемы с сосудами. Косметические инъекции. Процедуры, такие как инъекции ботокса, требуют высокой квалификации специалиста, и проводить их на отдыхе без гарантий квалификации мастера может быть рискованным для вашего здоровья. Лазерная эпиляция. Этот вид удаления волос также не рекомендуется в жаркий период, особенно если планируется длительное пребывание на солнце, из-за повышенного риска ожогов и пигментации. Кроме того, для безопасной и эффективной процедуры необходимо обеспечить высокий профессионализм мастера, что может быть проблематично в спа-центре отеля.