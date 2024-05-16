Чемпион по фигурному катанию Брайан Жубер назвал свою любимую российскую фигуристку

Французский фигурист Брайан Жубер признался, что российская фигуристка Камила Валиева — его любимица, и выразил сожаление по поводу скандала с допингом, который она переживает.
"Камила — моя любимая фигуристка. Мне очень жаль её", — сказал Жубер, которого цитирует "Матч ТВ".
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, и ее результаты, начиная с даты взятия пробы, были отменены.
Жубер, когда-то сам ставший чемпионом мира и Европы, а также победителем финала Гран-при и чемпионом Франции, отметил, что не понимает решения по отстранению российских спортсменов от соревнований и выразил обеспокоенность падением уровня турниров в женском одиночном и парном катании.
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