Чемпион по фигурному катанию Брайан Жубер назвал свою любимую российскую фигуристку

Французский фигурист Жубер заявил, что Валиева является его любимицей

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Французский фигурист Брайан Жубер признался, что российская фигуристка Камила Валиева — его любимица, и выразил сожаление по поводу скандала с допингом, который она переживает.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Камила — моя любимая фигуристка. Мне очень жаль её", — сказал Жубер, которого цитирует "Матч ТВ".

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, и ее результаты, начиная с даты взятия пробы, были отменены.

Жубер, когда-то сам ставший чемпионом мира и Европы, а также победителем финала Гран-при и чемпионом Франции, отметил, что не понимает решения по отстранению российских спортсменов от соревнований и выразил обеспокоенность падением уровня турниров в женском одиночном и парном катании.

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