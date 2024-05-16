"Только это явилось основанием": в "Ингосстрахе" объяснили отмену решения двух судов по спору с "Невской мануфактурой"

"Ингосстрах" прокомментировал решение кассации по "Невской мануфактуре"

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ингосстрах прокомментировал АСН спор с "Невской мануфактурой", сообщив, что в договоре страхования выгодоприобретателем был указан банк "Викинг".

Фото: kanoner.com by Дмитрий Ратников is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Напомним, что ранее Арбитражный суд Московского округа отменил акты двух инстанций, освобождающие "Ингосстрах" от выплаты 300 млн рублей за сгоревшее здание комплекса. Теперь дело будет рассматриваться с первой инстанции.

По словам страховщика, финансовая организация не обращалась к "Ингосстраху" с требованием о выплате или иском, однако пыталась выступить третьим лицом. Суд отказал "Викингу" во вступлении в дело.

"Т.к. в деле была справка о том, что кредитных обязательств и ипотеки нет. Но лаконично прописал это в тексте решения, и только это явилось основаниями для отмены решения", — отметили в "Ингосстрахе".

При этом по существу спора кассация согласилась с доводами "Ингосстраха", добавили представители компании.

Мотивировочная часть определения на данный момент не опубликована.

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