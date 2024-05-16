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Сербия готова вступить в Евросоюз в отдалённой перспективе

1:12
Мир

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия не станет членом ЕС раньше, чем Украина. По его словам, это произойдёт не раньше, чем через шесть лет.

Сербия готова вступить в Евросоюз в отдалённой перспективе
Фото: flickr.com by Leon E. Panetta is licensed under Commons using Flickr upload bot

В четверг Вучич и другие лидеры стран Западных Балкан, а также представители ЕС участвуют в региональном саммите, который проходит в черногорском городе Котор. 

"Эди (премьер Албании Рама) открыл эту тему, я знаю, что мы не станем частью ЕС раньше, чем вступит Украина, вступим ли мы вместе с ней или нет. Мой разум мне говорит, что я прав. Это значит, что мы должны будем ждать ещё шесть лет", - заявил Вучич журналистам на полях форума.

Практически все страны Балкан уже входят в Евросоюз, кроме Боснии и Герцеговины, Сербии и сепаратистского Косова. Именно вопрос о признании суверенитета Косова, а также присоединение к антироссийским санкциям являются принципиальными требованиями Евросоюза к Сербии. Однако сербский президент, зная, что для абсолютного большинства сербов эти требования неприемлемы, не соглашается на подобные решения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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