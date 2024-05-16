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До полной остановки сердца: Врач рассказал о возможных опасностях, связанных с диагнозом Николая Носкова

Кардиолог Кондрахин: тромбоэмболия у певца Носкова может привести к остановке сердца

0:55
Здоровье

Кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин сообщил, что диагностированная у певца Николая Носкова тромбоэмболия может иметь крайне серьёзные последствия, вплоть до остановки сердца.

Кардиолог Кондрахин: тромбоэмболия у певца Носкова может привести к остановке сердца
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

"Возникает такой синдром заклинивания в лёгочном стволе, это приводит к рефлекторной остановке сердца, что может привести к большим проблемам в будущем. <…> Это осложнение, которое требует лечения, в некоторых случаях даже проведения экстренной операции по удалению тромба", — пояснил Андрей Кондрахин.

Согласно его высказыванию, при незначительной тромбоэмболии врачи рекомендуют использовать препараты на основе гепарина, которые способны постепенно растворять тромб. Также применяются антикоагулянты, так как их свойство разжижать кровь делает их эффективным профилактическим средством при таких заболеваниях.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сюмакова Светлана
Ведущий специалист клиники, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, кардиолог, терапевт
Специалист Казанцева Лариса
Занимается диагностикой, профилактикой и лечением гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита, тахикардии, аритмии, атеросклероза и др
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Специализируется на лечении сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма, дислипидемии), пульмонологической патологии (бронхиты, бронхиальная астма), патологии ЖКТ (хронические гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка, стеатогепатоз, стетогепатит, хронические панкреатиты, дискинезии желчевыводящих путей), лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19)
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