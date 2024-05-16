До полной остановки сердца: Врач рассказал о возможных опасностях, связанных с диагнозом Николая Носкова

Кардиолог Кондрахин: тромбоэмболия у певца Носкова может привести к остановке сердца

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин сообщил, что диагностированная у певца Николая Носкова тромбоэмболия может иметь крайне серьёзные последствия, вплоть до остановки сердца.

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"Возникает такой синдром заклинивания в лёгочном стволе, это приводит к рефлекторной остановке сердца, что может привести к большим проблемам в будущем. <…> Это осложнение, которое требует лечения, в некоторых случаях даже проведения экстренной операции по удалению тромба", — пояснил Андрей Кондрахин.

Согласно его высказыванию, при незначительной тромбоэмболии врачи рекомендуют использовать препараты на основе гепарина, которые способны постепенно растворять тромб. Также применяются антикоагулянты, так как их свойство разжижать кровь делает их эффективным профилактическим средством при таких заболеваниях.