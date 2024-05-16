Что должно произойти, чтобы россияне отказались от личных автомобилей

Россияне сообщили, в каких случаях готовы отказаться от личных автомобилей

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Развитие общественного транспорта на определённых маршрутах, повышение стоимости топлива и исчезновение нужных запчастей с рынка могут привести к тому, что многие россияне откажутся от личного автомобиля. Такие выводы были сделаны в совместном исследовании компаний "Автокод" и "Ренессанс Страхование".

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Согласно результатам исследования, 29% опрошенных готовы отказаться от личного транспорта при наличии развитого общественного транспорта на необходимых маршрутах.

Рост цен на топливо может повлиять на решение 25% респондентов, 22% и 17% готовы сделать это из-за нехватки нужных запчастей и их удорожания, а также ухудшения ситуации с пробками и парковками (по 18% соответственно).

Более половины тех, кто рассматривает отказ от личного автомобиля, планируют использовать общественный транспорт (59%). Около трети опрошенных предпочли бы ездить на такси (37%), а 27% готовы воспользоваться услугами каршеринга. Велосипед или мотоцикл выбирают 23% и 17% респондентов соответственно.

На самокат готовы пересесть лишь 11% опрошенных.

Наиболее значимым фактором для российских автовладельцев являются цены на бензин. Примерно треть (32%) считают их очень высокими, и каждый десятый (10%) — чрезмерно высокими. Немного более половины (52%) считают их высокими, но терпимыми.

Лишь 6% опрошенных считают текущую стоимость топлива приемлемой.

Что касается расходов на обслуживание автомобиля в целом, почти у половины россиян в 2023 году они составили не менее 60 тыс. рублей. В частности, 20% опрошенных потратили на эти цели от 60 до 100 тыс. рублей, 11% — от 100 до 150 тыс. рублей, 14% — более 150 тыс. рублей, и 32% — от 20 до 60 тыс. рублей.