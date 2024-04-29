Государственная поддержка: как получить до 565 тысяч рублей во время беременности?

Говырин: максимальная выплата по беременности составит до 565 тысяч рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Государственной думы Российской Федерации, Алексей Говырин, заявил о возможности максимальной выплаты женщинам в период беременности и после родов в 2024 году.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно его словам, размер этой выплаты может достигать до 565 тысяч рублей, учитывая стаж и размер заработной платы. Об этом сообщает РИА Новости.

Говырин подчеркнул, что все трудящиеся женщины, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей, имеют право на компенсации в указанный период.

Парламентарий отметил, что выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако они доступны лишь застрахованным сотрудницам, вносящим свои взносы.