Депутат Государственной думы Российской Федерации, Алексей Говырин, заявил о возможности максимальной выплаты женщинам в период беременности и после родов в 2024 году.
Согласно его словам, размер этой выплаты может достигать до 565 тысяч рублей, учитывая стаж и размер заработной платы. Об этом сообщает РИА Новости.
Говырин подчеркнул, что все трудящиеся женщины, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей, имеют право на компенсации в указанный период.
Парламентарий отметил, что выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако они доступны лишь застрахованным сотрудницам, вносящим свои взносы.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.